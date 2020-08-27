2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Öğretmenlerin girdiği Adaylık Kaldırma sınavı 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Bilindiği gibi 1 sene görev yapmış öğretmenler öğretmen adayı olarak görev yaptıktan sonra Adaylık Kaldırma sınavının ardından öğretmen oluyor. 2020 yılında yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı 26 Temmuz tarihinde yapıldı ve sınav 120 dakika sürmüştü.

Adaylık Kaldırma Sınavı’na giren öğretmenlerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılana açıklamayı beklemeye koyuldu. MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçlarını kısa süre içinde açıklayacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü AKS sorularını ve cevap anahtarını da sınavdan kısa süre sonra açıklayacak. Sınav sonuçları ise 15 gün içerisinde MEB’in resmi sitesinde yayınlanacak.

Sınavın değerlendirilmesi

Cevap kağıtları 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okunacak.

Sınav değerlendirilmesi 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav soruları puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hatanın komisyon tarafından belirlenmesi sonucunda sorular iptal edilmeyecek, sorunun doğru seçenekleri dikkate alınarak değerlendirilecek.

Sınav sonuçlarının duyurulması

Değerlendirme sınavı Merkez Sınav Kurulu kararı ya da yargı merci tarafından iptaline karar verilmiş olan sorular değerlendirme dışı bırakılacak.

Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç 15 gün içinde duyurulacak.

Sınav itirazları

a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr intenet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ye yapabileceklerdir.

b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine KDV dâhil 20 (yirmi) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM’ ye teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

d. Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

e. Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Sınav sonrası işlemler

100 puan üzerinden yapılan sınavda 60 puanı geçen öğretmen adayları kadrolu olarak görevlerine devam edecek. Söz konusu sınava bir öğretmenin iki kez girme hakkı bulunmaktadır. İki kez sınava giren ancak başarılı olamayan adayların öğretmenlik unvanı elinden alınır.