2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav takvimi belli oldu

25 Temmuz 2020 Cumartesi günü düzenlenen Açık Öğretim Ortaokulu sınavında ter döken adayların sınav giriş belgesi sınava yalnızca kısa bir süre kala paylaşılmıştı. Hafta sonu düzenlenen sınavı müteakip adaylar sınava ilişkin soru ve yanıtların verilmesini beklemektedir.

AÖO 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Temmuz 2020 Cumartesi günü yapılan sınav sonrasında sınavda ter döken adaylar da büyük bir heyecanla sonuçların duyurulacağı tarihi araştırıyor. 2019 – 2020 eğitim öğretim döneminde açıktan ortaokul okuyan öğrenciler için düzenlenen 2. dönem sınavı 25 Temmuz 2020’de yapıldı.

Açık öğretim ortaokul 2. dönem sınavı 25 Temmuz tarihinde yapılmıştı. 2020 AÖO 2. dönem sınavındaysa bütün derslerden 20 soru sorulmuş ve her bir soru için 5 puan verilmiştir.