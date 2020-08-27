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2020 Açık Öğretim Lisesi Sonuçları Açıklandı Mı? İkinci Dönem Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2020 Açık Öğretim Lisesi sonuçları açıklandı mı? İkinci dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? Liseyi açıktan bitirmek isteyenler AÖL kayıt işlemi yaptırarak sınavlarına girebilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL ikinci dönem sınavlarının sonuçları merak ediliyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:59
2020 Açık Öğretim Lisesi Sonuçları Açıklandı Mı? İkinci Dönem Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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AÖL İkinci Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı Mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lise sınavlarının ikinci dönem sonuçlarının ne olduğu merak ediliyor. Sınavlar 25 ile 26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı ve Açık Öğretim Lise intenet sitesi üzerinden yayınlanacak.


Açık Öğretim liselerinin artık birden fazla çeşidi de yer almaktadır. Lise mezunu olmak isteyenler açık öğretim lisede imam hatip açık öğretim bölümlerini veya mesleki açık öğretim liselerini okuyabilmektedir. Açık öğretim lise bitirenler lise diploması alabilmektedir. Örgün eğitim lise diploması ile aynı özelliğe sahiptir.

Açık öğretim liselerinde sınavlar üç kere yapılmaktadır. 3 dönem şeklinde gerçekleştirilen sınavlarda her dersten 20 soru sorulmaktadır ve 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Tüm derslerden geçme sonu 45’tir. Her dersten en az 45 puan alınması dersi geçmenizi sağlamaktadır. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Sisteme giriş T.C kimlik numarası ve daha önce Açık öğretim liselerine özel olarak verilen şifre ile yapılabilmektedir. Giriş sağlandıktan sonra sonuçlara bakılabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:59
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