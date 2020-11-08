2020-2021 YÖK Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesi sonrasında Mart ayında tüm üniversiteler eğitime ara verilmiş, ardından intenet üzerinden uygulanan uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin örgün eğitimin yerini tutmadığını belirtirken en kısa sürede de yüz yüze eğitime geçilmesini planladıklarını duyurdu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç da üniversitelerin 1 Ekim 2020’den itibaren açılarak yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamış ancak vaka sayılarındaki büyük artış ile 2020-2021 Güz yarıyılında uzaktan eğitim sisteminin devam edeceğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek tarih henüz netleşmedi. Salgının ilerleyen süreçteki durumuna göre gerekli açıklamalar yapılacak.