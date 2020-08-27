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2020-2021 Yılı Lise Kayıt İşlemleri Tarihi Ne Zaman? Lise Kayıtları Başlama Tarihi Belli Oldu!

2020- 2021 yılı lise kayıt işlemleri tarihi ne zaman? Lise kayıtları başlama tarihi belli oldu! Bu yıl gerçekleşen LGS'nin ardından öğrenciler okul tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Tercih işlemlerinin ne zaman açıklanacağı ve sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:01
2020-2021 Yılı Lise Kayıt İşlemleri Tarihi Ne Zaman? Lise Kayıtları Başlama Tarihi Belli Oldu!
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LGS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanıyor?


Liseye geçecek olan ortaokul son sınıf öğrencilerinin 20 Haziran günü girdiği LGS’nin tercihleri sona erdi. 29 Temmuz tarihinde tercihleri biten sınavın tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde açıklanacak. Öğrencilerin hem yerel yerleştirme hem de merkezi yerleştirme yapabildiği sınavda ilk yerleştirme sonuçları açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı intenet sitesi üzerinden sonuçlara bakılabilecek.

LGS sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklanmış ve 29 Temmuz tarihine kadar tercihler yapılarak ortaokul kurumlarında onaylatılmıştır. Tercih sonuçlarının ilk nakil tercih kısmı 10 Ağustos tarihinde açıklanacak ve bu tarihte aynı zamanda boş kontenjanlarda belirtilecektir. Ardından 17-21 Ağustos tarihlerinde ikinci tercih başvuruları alınacak ve 24 ile 26 Ağustos tarihlerinde açıklanacaktır. Daha sonra 26 ile 27 Ağustos tarihlerinde üçüncü nakil yerleştirme işlemleri yapılacak ve 28 Ağustos tarihinde bütün yerleştirme işlemleri tamamlanmış olacaktır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:01
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