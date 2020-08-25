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2020-2021 Üniversitelerin Uzaktan ve İkinci Öğrenim yılı katkı payı ödemeleri ne kadar?

2020- 2021 Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri ne kadar? 2019- 2020 yılında koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecine geçildi. 2020- 2021 eğitim öğretimin nasıl gerçekleşeceği, ikinci öğretim gören üniversite öğrencilerinin öğrenim ücretlerinin ne kadar olacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

25 Ağustos 2020 Salı 12:36
2020-2021 Üniversitelerin Uzaktan ve İkinci Öğrenim yılı katkı payı ödemeleri ne kadar?
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2020- 2021 Üniversitelerin Uzaktan ve İkinci Öğrenim Ücretleri Ne Kadar?

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle eğitimde de bir takım farklılıklar olmuştu. Sınavlar ertelendi ve eğitim uzaktan eğitim ile devam etmeye başladı. Yaşanan bu olaylardan sonra 2020- 2021 eğitim öğretim döneminde neler olacağı nasıl bir yol izleneceği merak edilmeye başlandı. Üniversite öğrencileri uzaktan eğitim süreci hakkında neler yaşanacağını ve ikinci öğrenim ücretlerinin ne olacağını merak ediyor. Konu ile ilgili açıklama geldi.

Üniversite öğrencilerini ilgilendiren 2020- 2021 Eğitim Öğretim öğrencilerden alınacak katkı payları hakkında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ikinci öğretim gören öğrenciler katkı payı vermeye devam edecek. Birinci öğretim ve açıköğretim öğrencileri katkı payı vermeyecek. Ayrıca katkı paylarına da %20 zam geleceği açıklandı. Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren konu açıklanmış oldu.

Engelli Öğrenciler Katkı Payı Verecek Mi?


Üniversiteye giden engelli öğrencilerin katkı paylarında indirim yapılacak. Engel oranlarına göre katkı paylarında indirim gerçekleştirilecek olan öğrencilerin bazılarından da katkı payı alınmamaktadır. Engelli öğrenci engel durumunu okula rapor etmelidir. Engel durumu rapor edildikten sonra verilen katkı paylarının iadesi de gerçekleşecektir. Bu nedenle geç kalınsa bile raporu vererek katkı payı geri alınabilmektedir.

2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payları

Yurt dışından gelen öğrencilerden ve ikinci öğretim gören öğrencilerden alınan katkı paylarının ne kadar olacağı açıklandı. Üniversitelerin belirlediği katkı payları geçen yılın 3 katı olamayacak. Daha az zamlı olacak. Üniversitelere kayıt yapılırken verilen ücret belli oldu. Birinci öğretim görenler ve açık öğretim okuyanlardan katkı payı alınmamaktadır. İkinci öğretim görenler öğretim gördükleri her yıl katkı payı vermektedir.

İkinci öğretim öğrencileri başarı derecesi içerisine girerse bazı üniversiteler katkı paylarını geri vermekte ve başarılı olduğu her yıl birinci öğretim öğrencileri gibi ücret almamaktadır. İkinci öğretim öğrencileri başarılı oldukları zaman katkı payı ödemezler.

İkinci öğretimlerde verilen katkı payı üniversitelerin bütçesine eklenmektedir. Üniversite ihtiyacı doğrultusunda etkinlik için, spor için harcama yapabilmektedir. Alınacak olan katkı payları her üniversitede farklı olmaktadır. Üniversite öğrencilerden alacağı katkı paylarını kendi belirlemektedir. İkinci öğretim görenler üniversitenin belirlediği katkı paylarını ödemektedir. Birinci öğretim olanlar ve açık öğretim okuyanlar katkı payı ödememektedir. İkinci öğretim öğrencileri de %10 oranında başarı derecesini elde ederse katkı payı ödemez ve bazı üniversiteler verilen katkı payını geri ödemektedir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 12:36
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