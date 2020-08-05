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2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?

05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:08
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
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2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Fakültelerin İkinci Öğretim Dönemlik Ücretleri - Öğrenci Katkı Payı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine giren adayların merak ettikleri konuların başında ikinci öğretim ücretleri gelmektedir. İkinci öğretim ücretleri fakülteler bazında belirlenmektedir. Gündüz dersleri yerine akşam derslerinin verildiği ikinci öğretimlerde ücretlerin ne kadar olduğu tercih sürecini doğrudan etkilemektedir. Bu durum aynı üniversite bünyesinde yer alan bölümlerin birinci ve ikinci öğretim taban puanlarında kendini göstermektedir. Adayların tercih süreci içerisinde yer aldıkları bugünlerde biz de 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim ücretlerini açıklamak istedik. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre fakültelerin ikinci öğretim ücretleri (öğrenci katkı payı) dönemlik olarak  şöyledir:

Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 642 TL

Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 537 TL

Eczacılık Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 537 TL

Veteriner Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 420 TL

Mühendislik Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL

Ziraat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL

 

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Güzel Sanatlar Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 343 TL

Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 309 TL

Hukuk Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 340 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 340 TL

Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 340 TL

Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 309 TL

İlahiyat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 309 TL

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksekokulların İkinci Öğretim Dönemlik Ücretleri - Öğrenci Katkı Payı

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre yüksekokulların (Y.O.) veya meslek yüksekokulların (M.Y.O.) ikinci öğretim ücretleri (öğrenci katkı payı) dönemlik olarak şöyledir:


Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 511 TL

Sivil Havacılık Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL

Bankacılık ve Sigorta Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Sağlık Yüksekokulları 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Turizm ve Otelcilik Y.O. veya M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Sağlık Bilimleri Y.O 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Hemşirelik Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Tapu Kadastro Y.O veya M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Yabancı Diller Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Adalet M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

 

Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Sağlık Bilimleri Y.O 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Hemşirelik Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Tapu Kadastro Y.O veya M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Yabancı Diller Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Adalet M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL



Son Güncelleme: 05.08.2020 19:05
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