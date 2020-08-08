2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Fakültelerin İkinci Öğretim Dönemlik Ücretleri - Öğrenci Katkı Payı
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine giren adayların merak ettikleri konuların başında ikinci öğretim ücretleri gelmektedir. İkinci öğretim ücretleri fakülteler bazında belirlenmektedir. Gündüz dersleri yerine akşam derslerinin verildiği ikinci öğretimlerde ücretlerin ne kadar olduğu tercih sürecini doğrudan etkilemektedir. Bu durum aynı üniversite bünyesinde yer alan bölümlerin birinci ve ikinci öğretim taban puanlarında kendini göstermektedir. Adayların tercih süreci içerisinde yer aldıkları bugünlerde biz de 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim ücretlerini açıklamak istedik. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre fakültelerin ikinci öğretim ücretleri (öğrenci katkı payı) dönemlik olarak şöyledir:
Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 642 TL
Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 537 TL
Eczacılık Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 537 TL
Veteriner Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 420 TL
Mühendislik Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL
Ziraat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL
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Güzel Sanatlar Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 343 TL
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 309 TL
Hukuk Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 340 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 340 TL
Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 340 TL
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 309 TL
İlahiyat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 309 TL
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksekokulların İkinci Öğretim Dönemlik Ücretleri - Öğrenci Katkı Payı
ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre yüksekokulların (Y.O.) veya meslek yüksekokulların (M.Y.O.) ikinci öğretim ücretleri (öğrenci katkı payı) dönemlik olarak şöyledir:
Sivil Havacılık Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL
Bankacılık ve Sigorta Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Sağlık Yüksekokulları 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Turizm ve Otelcilik Y.O. veya M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Sağlık Bilimleri Y.O 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Hemşirelik Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Tapu Kadastro Y.O veya M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Yabancı Diller Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Adalet M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Sağlık Bilimleri Y.O 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Hemşirelik Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Tapu Kadastro Y.O veya M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Yabancı Diller Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL
Adalet M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL