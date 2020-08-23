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2020-2021 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Öğretmenlik en kutsal meslekler arasında yer almaktadır. Birçok vatandaşımız öğretmen olmanın hayalini kurmaktadır. Vatandaşlarımız 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak etmektedir.

23 Ağustos 2020 Pazar 20:13
2020-2021 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
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Ülkemizde en değerli meslekler arasında kabul edilen öğretmenlik, birçok gencimizin hayali olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler için müjdeli bir haber geldi. Çok yakında ücretli öğretmenlik başvuruları başlayacak. Ücretli öğretmenlerin başvuruları online ortamdan alınacak. Vatandaşlarımız 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak ederken, henüz net bir tarih verilmedi ancak ön başvurular alınmaya başlandı. Bunun için il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri devreye girdi.

Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Ücretli öğretmenlik başvuruları Türkiye genelinde her yerde aynı tarihte alınmamaktadır. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, öğretmen ihtiyacına göre başvuru açmaktadır. İhtiyaç olanlar E-Devlet sistemi üzerinden ön başvuruları almaya başladı. Ağustos ayı içerisinde ücretli öğretmenlik başvurularının alınacağı düşünülüyor. Ücretli öğretmenlik başvurularına başvurmak istiyorsanız bulunduğunuz bölgedeki İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi web adreslerini ya da sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Nasıl Yapılıyor?


Pandemiden dolayı elden başvuru yapılmayacak. Artık tüm başvurular online ortamlardan alınacak. Başvuruları E-Devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunuz ilgili komisyon tarafından kabul edilirse size geri dönüş yapılmaktadır ve gerekli evrakları tamamlamanız istenmektedir.

E-Devlet Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

E-Devlet sistemine girebilmeniz için TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifreniz gerekmektedir. E-Devlet şifresi almak isterseniz en yakın PTT şubesine giderek alabilirsiniz. İntenet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden de E-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda izlenecek adımlar şu şekildedir;

  • İlk olarak TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Karşınıza gelen sayfada mail ve telefon bilgilerinizi kontrol ederek güncelleyiniz.
  • Karşınıza çıkan sayfada eğitim bilgileri kısmı vardır. Buradaki ‘’Formasyonum Var, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Emekli Oldum, YÖK denkliğim var, Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum, Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum, Eğitim Enstitüsünden Mezun Oldum’’ kutucuklarından birini işaretlemeniz gerekmektedir. Sonrasında Kaydet ve İlerle kısımlarını takip edin.
  • Karşınıza Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Bilgileriniz kısımlarına mezun olduğunu bölüm kısmını işaretlemeniz gerekmektedir.
  • Öğretmenlik yapmak istediğiniz il veya ilçenin bilgisini giriniz.
  • Branş kısmından öğretmenlik yapacağınız alanı seçmeniz gerekmektedir.
  • Sonrasında Ekle butonuna, ardından Kaydet butonuna bastığınızda başvuru işlemleri birmiş olur.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusunda Gereken Evraklar

Başvurunuz ilgili heyet tarafından kabul görürse size geri dönüş yapılır ve gerekli evrakları tamamlamanız istenir. Başvuruda sizden istenen evraklar şunlardır;

  • Mezuniyet belgenizin veya diplomanızın aslı, aslı gibidir nüshası gereklidir.
  • Kimliğiniz fotokopisi.
  • Adli sicil kaydınız. Bu belge E-Devlet’ten alınır.
  • 1 tane fotoğrafınız.
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi gereklidir. Bu belge E-Devlet’ten alınır.
  • Elinizde varsa KPSS sonuç belgeniz.
  • Elinizde varsa formasyon belgesinin aslı veya aslı gibidir nüshası gerekiyor.

Ücretli Öğretmenlik Maaşları Ne Kadar?

Ücretli öğretmenlik maaşları ilk ayın 15’i ile diğer ayın 14’ü arasındaki zaman içerisinde girdiği ders saatlerine göre belirlenmektedir.



Son Güncelleme: 23.08.2020 20:13
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#Ücretli Öğretmenlik#MEB#Öğretmenlik
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