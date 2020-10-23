2020-2021 SGK Eğitim Yardımı miktarı ve yatırılacağı tarihler belli oldu!

2020 – 2021 yılında pek çok vatandaşın merakla araştırdığı SGK Eğitim Yardım Tutarları ve ödemelerin yapılacağı tarihler belli oldu. Şehit ve gazi çocukları için yapılan eğitim yardımları araştırılmaya devam ederken SGK’dan açıklama geldi. Açıklamalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı.

Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımları ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 22.10.2020 tarihi itibari ile hak sahiplerine eğitim yardımı yapılacağı belirtildi. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı.

Bakan Selçuk, SGK tarafından 20 bin öğrenciye toplamda 63 milyon TL eğitim yardımı yapılacak dedi. Aynı zamanda 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında yapılması beklenen yardımlar için ‘Yıllık olarak ilköğretimde olan öğrencilerimize 2.317 TL, ortaöğretim öğrencilerine 3.475 TL ve yükseköğretimde ki öğrencilerimiz için de 4.634 lira ödeme gerçekleştireceğiz’ dedi.

2020 – 2021 şehit ve gazi çocuklarına yapılan yardımlar ne kadar olacak?