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2020-2021 senesi meslek lisesi stajyer öğrencilerinin alacakları maaş belli oldu mu?

2020 yılında meslek liseli stajyer öğrencilere maaş düzenlemesi açıklaması geldi. Her yıl yapılan stajın bu sene nasıl olacağı merak konusu oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:22
2020-2021 senesi meslek lisesi stajyer öğrencilerinin alacakları maaş belli oldu mu?
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Meslek lisesi öğrencileri 4 yıllık eğitimlerinde derslerde öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerini meslek hayatlarında beceriye dönüşebilmesi için staj yapmaktadırlar. Yaptıkları staj sayesinde iş hayatı hakkında fikirleri olan öğrenciler daha sonrasında meslek hayatında da oldukça rahat etmektedir. Yaşadığımız pandemi döneminden ötürü 2020-2021 eğitim öğretim senesinde hem ders hem de iş hayatını tadacak olan meslek lisesi talebeleri bu sene staj yeri bulmakta sıkıntı yaşayacak gibi duruyor. Bunun nedeni çoğu işletmenin virüsten dolayı kapalı olması ya da bu süre zarfında stajyer alımı kabul etmemesidir.

Beceri eğitimi diye adlandırılan bu eğitim süresi zarfı öğrenciler için hem bir ders niteliğinde hem de aynı zamanda meslek hayatına atılmalarını sağlamaktadır. 

Öğrenciler yaptıkları stajlardan belli bir ödenek almaktadır. Bu maaş asgari ücret şeklinde kabul edildiği için maaşlarda olan artış ya da düşüş asgari maaş ile paralel bir şekide devam etmektedir. Yapılan ödenek hesaplamasında o senenin yıllık net asgari tutarından asgari geçim indirim miktarı çıkartılır ve kalan sayının üçe bölünmesiyle meslek liseli staj yapan öğrencilere aylık ne miktarda maaş alacakları bulunur.

Staj yapan öğrenciler haftanın ilk ya da son üç günü 24 saatlik işletme beceri dersini tamamlamış olurlar. Çalıştıkları bu süre zarfı için belirli olan maaş ödeneğini de alırlar.

Pandemi döneminin getirdiği zorluklar nedeni ile meslek liseli 12. Sınıf öğrencileri de evden çıkamaz hale geldiler. Böylelikle 3308 sayılı yasa gereği sigortaları devlet tarafından karşılanıp kendilerine de aylık olarak asgari ücretin üçte biri oranında ödenek alan öğrencilerin bu yıl ki durumları belirsizliklerini korumaktadır.


Bunun yanı sıra pandemi döneminde meslek liseleri yükselişe geçti. Bunun nedeni üretime hızlı bir giriş yaparak cerrahi maskeler, dezenfektanlar, koruyucu tulumlar ve benzeri gibi hayati önem taşıyan eşyaların üretiminde mühim bir katkıda bulundular. Bu mühim katkının başrolünde öğretmenler ve alanda uygulamalı eğitim almış staj talebeleri oldu.

Stajyer öğrencilerin maaşlarını hesaplayacak olursak, açıklanan Resmi Gazetede yayınlanan 2020 senesi asgari maaşı net olarak 2.324,70 TL’dir. Bunun yanında açıklanan asgari geçim indirim miktarı ise 220,68 TL’dir. Toplam asgari ücretten geçim indirimini çıkardığımız zaman (2.324,70 – 220,68) = 2.104,02 /3 = 631,20 TL şeklinde olmuştur

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan staj bilgilendirmesi

Covid-19 salgınından dolayı bakanlığa bağlı eğitim veren kurumlar 14 Mart 2020’den itibaren eğitime kısa bir ara vermilmişti. Bunun yanında 23 Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitime geçilmişti. Yaşanılan bu dönemde talebelerin mesleki eğitime yani staja gidip gitmeyecekleri konusunda da gerekli duyurular yapılmıştı. Bu süreçte İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgesinde 01.01.2020 tarihinden sonra doğanlar için sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Daha sonrasında is 18-20 yaş için bu kısıtlama kalkmıştı.

Normalleşme sürecinde 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlardan sonra açıklanan genelgede "18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlaması, küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmıştır" açıklaması yapıldı.

Mesleki eğitim merkez programında bulunan öğrenciler, virüse karşı tedbir alınmış işletmelerde, ebeveynlerin ve talebelerin önce bilgilendirilip sonrasında onayları alındıktan sonra Kanun hükümleri üzerinden işletmelerde mesleki eğitime uygulamasında sıkıntı olmayacaktır.

 

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:22
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