2020-2021 POMEM ve PMYO polis alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS süreci tamamlandıktan sonra polis alım başvurusu hakkında sorular gündeme gelmeye başladı. Polis Akademisi, POMEM ve PMYO polis sınavı başvurusunun şart ve koşullarını PA.edu.tr web sitesinde yayınlayacak ve e-devlet aracılığıyla başvuruları kabul edecektir.

Polis alımı için başvuru yayınlanmasını bekleyen birçok vatandaş intenet üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 27. yarıyıl POMEM başvurularının başlaması bekleniyor. KPSS ön lisans sınav sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. Bu bilgiler ışığında POMEM uygulamasının Aralık ayının ilk günü başlayacağı söylenebilir.

Mülakat Nasıl Olacak?

Fiziksel yeterlilik sınavından başarıyla geçenler mülakat sınav komisyonu tarafından mülakata sınavına tabii tutulacaklardı. Adaya üzerinde soru olan bir kart verilir. Konunun üzerinde düşünebilmesi için zaman ayırılır. Komisyon tarafından adaya birkaç soru sorulabilir.

Değerlendirme esnasında adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

Olmak şartıyla beş ayrı kritere göre, her bir kriterin her biri 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir adayın mülakatta başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Eksik, yanıltıcı, sahte belgeler veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirmek sonucu sınavlara girerek başarılı olan adaylar, sınavlarda başarılı olan adaylar asıl ve yedek olarak sınavı kazansalar bile geçici olarak kayıt altına alınmayacaktır. Kesin kayıt yapılmayacaktır, Eğitimin herhangi bir aşamasında yasal mevzuat çerçevesinde ilişiği kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebep olduğunun tespiti halinde adaya karşı gerekli yasal işlem yapılır.

Başvuru Şartları Neler?

POMEM 27’inci dönem alımı için başvuru tarihi henüz belirlenmedi ve başvuru koşulları net değil. Ancak, adayların geçmişte alımlarında istenilen koşullardan bazıları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Önlisans ve lisans öğrencilerine ileri çalışmalar için başvurabilir ve eşdeğer derece yabancı bir yüksek öğretim kurumundan mezun olan kişiler.

Silah taşımak veya silahlı görevleri yerine getirmek için hiçbir yasal engel olmaması,

"Polis Teşkilatlarının Sağlık Yönetmeliği" nde öngörülen şartların karşılanması için (Polis okuluna kabul edilen erkeklerin en az uzunluğu 167 cm, kızların en az uzunluğu 162 cm olması gerekmektedir.)

Kasıtlı bir suç nedeniyle cezanın açıklanması gecikse bile bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamalıdır.

Eğitimin başladığı tarihten itibaren 1111 sayılı Askerlik Hizmeti Kanunu kapsamında erkek aday alınmayacaktır.

30 yaş altı adaylar için lisans mezunlarından birinin KPSS'sinden en az 60.00 ve üzeri P3 puanının alınması gerekmektedir.