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2020-2021 okula başlama ve kayıt olma yaşı kaçtır? Okula kayıt durumu sorgulama ve öğrenme!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 2020 - 2021 okula başlama ve kayıt olma yaşı kaçtır tartışmaları başladı. Okula kayıt durumu sorgulama ve öğrenme işlemi hakkında bilmeniz gerekenler.

28 Ağustos 2020 Cuma 20:19
2020-2021 okula başlama ve kayıt olma yaşı kaçtır? Okula kayıt durumu sorgulama ve öğrenme!
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2020 – 2021 eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin tamamı kayıt takvimini araştırmaya başlamıştı. Yeni öğretim yılı okul başlama kayıt yapıldığı yılın Eylül ayının sonu itibariyle hesaplanmaktadır.

Okul kayıt yaşı hesaplama


Yeni eğitim öğretim yılı döneminin 7 Eylül günü başlaması beklenmektedir. 11 Mart 2020 Türkiye’yi etkileyen koronavirüs nedeniyle öğretim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitimle devam etmişti. Yeni dönemde okulların ne zaman açılacağı konusu ise coronavirüs ile belli olacaktır. Normalleşme sürecinde yükselen vaka artışları göz önünde bulundurulduğunda okulların açılması yeniden ertelenebileceği konusu da gündeme gelmektedir.

İlkokula başlama yaşı ise 27 Haziran 2019 tarihinde yapılan düzenlemeyle 66 aydan 69 aya çıkarıldı. Buna göre 69 ayını tamamlayan çocuklar okullara kayıt yaptırabilecek. İlkokulların birinci sınıfına kayıt yapıldığı yılın Eylül sonundan itibaren kayıtlar yapılacak. 66, 67 ve 68 aylık çocuklar içerisinden velilerin yazılı isteği olanlar ise ilkokul birinci sınıf kaydı yaptırabilecek. Okul müdürlükleri de yaş gereğince kayıt hakkı elde eden çocuklar içerisinden 69, 70 ve 71 aylık olanların velisinin yazılı talebi olması halinde okul öncesi eğitime yönlendirip kaydı bir yıl süreliğine erteleyebilecek.



Son Güncelleme: 28.08.2020 20:19
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Anahtar Kelimeler:
Okula Başlama YaşıMeb
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