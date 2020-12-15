2020-2021 öğretim senesinde e-devlet üzerinden nasıl KYK burs başvurusu yapılır?

KYK başvuruları 2021 senesinde e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecektir. Burs başvuruları ile öğrenim kredisi başvuruları aynı anda toplanmakta, burs başvurusu kabul edilmeyen öğrencilere öğrenim kredisinden yararlanma imkanı sunulmaktadır. Daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler bu bursa başvuru yapamamaktadır.

KYK Bursu başvurusunda sağlanması gereken koşullar

KYK bursunu alan öğrenciler aynı zaman içinde öğrenim kredisi de alamamaktadırlar. Burs alabilmek için öğrencilerin sağlaması gereken koşullar aşağıdaki kısımda sıralandığı gibidir.

Ön lisans öğrencileri başvuru yapabilmektedirler.

Lisans öğrencilerinin burs başvuru hakları bulunmaktadır.

2 yıllık okullardan mezun olmaları ile beraber dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş yapan öğrenciler eğer ara vermezlerse, burs başvurusu yapabilmektedirler.

Yüksek lisans öğrencilerinin de başvuru hakkı vardır.

E-devlet sisteminden KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet sistemi aracılığı ile KYK bursuna başvuru yapılması mümkündür. Bunun yapılabilmesi için öncelikle aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilmesi ve ardından giriş bilgileri ile sisteme girilmesi gerekmektedir.

KYK burs başvuru tarihleri

Sisteme giriş yapılması sonrasında arama bölümüne Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılması gereklidir. Bu işlemden sonra sayfa üzerinde Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sekmesine girilmelidir. Başvuru dönemi olmadığında açılan sayfa üzerinden 2020-2021 KYK burs ve Öğrenim Kredisi başvuru dönemi olmadığı ifade edilmektedir. Dönem içinde ise doldurulması gereken form yer almaktadır.

2020-2021 eğitim öğretim senesinde belirlenmiş olan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri 28 Ekim ile 3 Kasım olarak belirlenmiştir. Ancak son başvuru için 8 Kasım tarihine kadar uzatma işlemi yapılmıştır. Başvurularla ilgili bilgi alabilmek için Bakanlığın kurumsal iletişim merkezi aranabilmektedir. İlgili numara aşağıdaki kısımda yer almaktadır.

444 0 472

KYK bursuna e-devlet üzerinden başvuru yapacakların dikkat etmesi gerekenler

E-devlet sistemi aracılığı ile KYK burs ve öğrenim kredilerine başvuruda bulunacak olan öğrencilerin öncelikle doldurmaları istenilen formları tam ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. YÖKSİS kapsamındaki bilgilerin de doğru olduğundan emin olunması gerekmektedir. Buradaki bilgilerde yanlışlık olduğu görüldüğünde okulun öğrenci işleriyle iletişime geçerek doğru bilgilerle değiştirilmesi gerekmektedir.

KYK burs başvurularında özel durum beyanı için belge gönderilmeli midir?

Şehit ve gazi çocuğu olunması gibi özel durumları bulunan öğrencilerin e-devlet üzerinden yaptıkları başvurularında özel durumlarını bildiren belgelerini göndermelerine gerek olmamaktadır. KYK burs başvurusunda bulunanlar özel durumları Bakanlık tarafından kontrol edilmektedir.

Özel durum olarak nitelendirilen haller

Şehit ve gazi çocukları

Bekar şehidin kardeşleri

Bekar gazinin kendisi

Hem annesi hem de babası vefat edenler

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan rapor sonucunda %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sevgi evlerinde tamamlamış olanlar

Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olanlar

Milli sporcular

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve öğrenim kredilerine yapılan başvuruların sonuçları henüz açıklanmamıştır. 2020-2021 eğitim öğretim senesi için başvuruda bulunanların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilinmemektedir. Ancak geçtiğimiz sene 24 Ekim’de sona eren başvuruların sonuçları 16 Kasım’da açıklanmıştı. Buna bağlı olarak sonuçların Aralık ayı başında açıklanması ön görülmektedir. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandığında yine sitemiz üzerinde öğrenebilirsiniz.