2020-2021 öğrenci bursu veren tüm kurumlar

Koronavirüs pandemisinden dolayı eğitim-öğretim kurumlarının açılıp açılmayacağı tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların açılmasına karar verdi. Bundan dolayı öğrenciler de eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bursları araştırmaya başladı. Bu sene de birçok vakıf, denek, devlet ve çeşitli sivil toplum kurumları burs verecek. Burslar genellikle ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde okuyan öğrencileri kapsıyor. 2020-2021 öğrenci bursu veren kurumlar belli oldu.

2020-2021 Burs Veren Kurumlar

Her yıl öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için çok sayıda vakıf, denek, devlet ve çeşitli sivil toplum kurumları öğrenci bursu vermektedir. Öğrenci bursu veren kurumlar şu şekildedir;

Kredi Yurtlar Kurumu Bursları

Yücel Kültür Vakfı Yabancı Dil Bursu

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Bursu

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisans Üstü Bursu

Türk Eğitim Deneği Bursu

Aktaş Eğitim Vakfı Bursu

Bu kurumların yanında belediyeler de öğrenci bursu vermektedir. Ayrıca maddi durumu iyi olan iş adamları da öğrencileri desteklemektedir. Belediye burslar ana sınıfı hariç bütün seviyelerdeki öğrenciler için geçerli olmaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu Bursları

Bu burslara üniversite kazanmış yeni öğrenciler ile halen üniversite eğitimini sürdüren öğrenciler başvuruda bulunabilmektedir. Bu burslara başvurular her yılın ekim ayı içerisinde yapılmaktadır. KYK burslarına e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Yücel Kültür Vakfı Yabancı Dil Bursu

Bu burslara başvuru yapacak olan öğrencilerin 18 yaş ile 26 yaş arasında olması gerekmektedir. Ayrıca bir yabancı dil öğreten kurum ile anlaşmış olması ve başarılı olmuş olması gerekiyor.

Sevda Cenab And Müzik Vakfı Bursu

Bu vakıf çok sesli müzik eğitimine katkıda bulunmak amacıyla müzik eğitimi almak isteyen öğrencilere karşılıksız burs vermektedir. Müzik eğitimleri, müzik bilimi ve evrensel kapsamda olan çok sesli müzik için maddi durumu elvermeyen öğrencilere karşılıksız burs vermektedir.

Tema Vakfı Lisans Üstü Bursu

Türk Eğitim Deneği Bursu

Tema Vakfı, lisansüstü ve doktora öğrencilerini desteklemektedir. Vakfın faaliyet alanı ile ilgili çeşitli araştırmalarda bulunan ve maddi açıdan ihtiyacı olan öğrenciler vakıf tarafından desteklenmektedir. Başvurusu olumlu olan öğrencilere 1 yıl boyunca 1.080,00 TL burs desteği verilmektedir. Vakıf tarafından belirtilen tarihler arasında başvuru yapan kişilere sonuçlar mail yoluyla bildirilecektir.

Bu denek başarılı olan öğrencileri öncelemektedir. Ayrıca maddi durumu gerçekten kötü olan öğrencilere de burs desteğinde bulunmaktadır. Bu kurum 4-5-6-7-8. Sınıflara giden öğrencilere burs vermektedir.

Burs Konusunda Kimlere Öncelik Verilir?

Burs veren kurumların sağladığı maddi imkanlar konusunda bazı öğrenciler daha önceliklidir. Burs almaya hak kazanacak olan öğrencilerin bazı şartlara ve kriterlere uymaları gerekmektedir. Burs konusunda öncelik tanınacak öğrenciler şu şekildedir;

Kız çocukları,

Okuyan kardeş sayısı,

Anne veya babanın hayatta olmaması gerekiyor

Çocuğun ailesinin parçalanmış olması gerekiyor

Özel yeteneğe sahip olunması gerekiyor

Maddi açıdan oldukça yetersiz bir gelire sahip olunması gerekiyor

Öğrencinin başarılı olması gerekiyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına bağlı olması gerekiyor

Sicilinin temiz olması gerekiyor

Herhangi bir kurum veya kuruluştan burs alıyor olmaması gerekiyor.

Bunlar en ihtiyaç sahibi öğrenciler olduklarından burs konusunda öncelik bu öğrencilerde olacaktır. Ayrıca burs alamayacak olan, burs başvurusunda bulunamayacak olan öğrenciler de vardır. Bunlar;

Açık öğretim öğrencileri

Uzaktan eğitim alan öğrenciler

Vakıf öğrencileri

Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler

25 yaşından büyük olan öğrenciler

2020 E-Bursum

E-bursum, ülkemizin en büyük burs platformudur. Burs veren tüm kurumları bu platform üzerinden görebilirsiniz. Bu platforma üye olarak burs talebinde bulunabilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 5797 sayılı kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs vermektedir. Bu konudaki en önemli kriter başarısı yüksek olan maddi durumu yetersiz öğrencilerdir. Bu burs 9 aylık bir süreyi kapsayan Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran aylarında verilecektir. Burs alacak olan öğrencilere her ay 75 TL değerinde burs miktarı verilecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Üniversite Bursu

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 5797 sayılı kanun kapsamında 2012 yılından itibaren üniversite okuyan öğrencilere de burs vermektedir. Bu bursa başvurular her yıl Eylül ayında yapılmaktadır. Burs kazanan öğrencilere her yıl 8 ay boyunca burs yatırılmaktadır. Burslar Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs aylarını kapsıyor. Bu bursun miktarı 300 TL’dir. Ülkemize eğitim almak için gelen yabancı uyruklu öğrenciler de bu burstan yararlanabilmektedir.

Lise, Ortaokul, Üniversite Bursu Veren Diğer Kurumlar

ASKEV Bursu

Çağdaş Eğitim Vakfı

Borusan Kocabıyık Vakfı

Rüştü Akın Vakfı

Çağdaş Yaşamı Desteleme Deneği

Sütaş

ETİ

Gürsoy Vakfı

Bereket Vakfı

Çelikel Eğitim Vakfı

Elginkal

Bu kurumların resmi web adreslerini takip ederek burs başvuru tarihlerini net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Böylece doğru tarihlerde burs başvurusu yapabilirsiniz. Bu burslar sayesinde eğitim yaşantınız boyunca maddi ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve rahat bir eğitim yaşantısı sürebilirsiniz.