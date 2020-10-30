2020-2021 öğrenci bursu veren tüm kurumlar

Koronavirüs pandemisinden dolayı eğitim-öğretim kurumlarının açılıp açılmayacağı tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların açılmasına karar verdi. Bundan dolayı öğrenciler de eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bursları araştırmaya başladı. Bu sene de birçok vakıf, denek, devlet ve çeşitli sivil toplum kurumları burs verecek. Burslar genellikle ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde okuyan öğrencileri kapsıyor. 2020-2021 öğrenci bursu veren kurumlar belli oldu.
2020-2021 Burs Veren Kurumlar
Her yıl öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için çok sayıda vakıf, denek, devlet ve çeşitli sivil toplum kurumları öğrenci bursu vermektedir. Öğrenci bursu veren kurumlar şu şekildedir;
- Kredi Yurtlar Kurumu Bursları
- Yücel Kültür Vakfı Yabancı Dil Bursu
- Sevda Cenap And Müzik Vakfı Bursu
- TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisans Üstü Bursu
- Türk Eğitim Deneği Bursu
- Aktaş Eğitim Vakfı Bursu
Bu kurumların yanında belediyeler de öğrenci bursu vermektedir. Ayrıca maddi durumu iyi olan iş adamları da öğrencileri desteklemektedir. Belediye burslar ana sınıfı hariç bütün seviyelerdeki öğrenciler için geçerli olmaktadır.
Kredi Yurtlar Kurumu Bursları
Bu burslara üniversite kazanmış yeni öğrenciler ile halen üniversite eğitimini sürdüren öğrenciler başvuruda bulunabilmektedir. Bu burslara başvurular her yılın ekim ayı içerisinde yapılmaktadır. KYK burslarına e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.
Yücel Kültür Vakfı Yabancı Dil Bursu
Bu burslara başvuru yapacak olan öğrencilerin 18 yaş ile 26 yaş arasında olması gerekmektedir. Ayrıca bir yabancı dil öğreten kurum ile anlaşmış olması ve başarılı olmuş olması gerekiyor.
Sevda Cenab And Müzik Vakfı Bursu
Bu vakıf çok sesli müzik eğitimine katkıda bulunmak amacıyla müzik eğitimi almak isteyen öğrencilere karşılıksız burs vermektedir. Müzik eğitimleri, müzik bilimi ve evrensel kapsamda olan çok sesli müzik için maddi durumu elvermeyen öğrencilere karşılıksız burs vermektedir.
Tema Vakfı Lisans Üstü Bursu
Türk Eğitim Deneği Bursu
Bu denek başarılı olan öğrencileri öncelemektedir. Ayrıca maddi durumu gerçekten kötü olan öğrencilere de burs desteğinde bulunmaktadır. Bu kurum 4-5-6-7-8. Sınıflara giden öğrencilere burs vermektedir.
Burs Konusunda Kimlere Öncelik Verilir?
Burs veren kurumların sağladığı maddi imkanlar konusunda bazı öğrenciler daha önceliklidir. Burs almaya hak kazanacak olan öğrencilerin bazı şartlara ve kriterlere uymaları gerekmektedir. Burs konusunda öncelik tanınacak öğrenciler şu şekildedir;
- Kız çocukları,
- Okuyan kardeş sayısı,
- Anne veya babanın hayatta olmaması gerekiyor
- Çocuğun ailesinin parçalanmış olması gerekiyor
- Özel yeteneğe sahip olunması gerekiyor
- Maddi açıdan oldukça yetersiz bir gelire sahip olunması gerekiyor
- Öğrencinin başarılı olması gerekiyor
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına bağlı olması gerekiyor
- Sicilinin temiz olması gerekiyor
- Herhangi bir kurum veya kuruluştan burs alıyor olmaması gerekiyor.
Bunlar en ihtiyaç sahibi öğrenciler olduklarından burs konusunda öncelik bu öğrencilerde olacaktır. Ayrıca burs alamayacak olan, burs başvurusunda bulunamayacak olan öğrenciler de vardır. Bunlar;
- Açık öğretim öğrencileri
- Uzaktan eğitim alan öğrenciler
- Vakıf öğrencileri
- Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler
- 25 yaşından büyük olan öğrenciler
2020 E-Bursum
E-bursum, ülkemizin en büyük burs platformudur. Burs veren tüm kurumları bu platform üzerinden görebilirsiniz. Bu platforma üye olarak burs talebinde bulunabilirsiniz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 5797 sayılı kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs vermektedir. Bu konudaki en önemli kriter başarısı yüksek olan maddi durumu yetersiz öğrencilerdir. Bu burs 9 aylık bir süreyi kapsayan Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran aylarında verilecektir. Burs alacak olan öğrencilere her ay 75 TL değerinde burs miktarı verilecektir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Üniversite Bursu
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 5797 sayılı kanun kapsamında 2012 yılından itibaren üniversite okuyan öğrencilere de burs vermektedir. Bu bursa başvurular her yıl Eylül ayında yapılmaktadır. Burs kazanan öğrencilere her yıl 8 ay boyunca burs yatırılmaktadır. Burslar Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs aylarını kapsıyor. Bu bursun miktarı 300 TL’dir. Ülkemize eğitim almak için gelen yabancı uyruklu öğrenciler de bu burstan yararlanabilmektedir.
Lise, Ortaokul, Üniversite Bursu Veren Diğer Kurumlar
- ASKEV Bursu
- Çağdaş Eğitim Vakfı
- Borusan Kocabıyık Vakfı
- Rüştü Akın Vakfı
- Çağdaş Yaşamı Desteleme Deneği
- Sütaş
- ETİ
- Gürsoy Vakfı
- Bereket Vakfı
- Çelikel Eğitim Vakfı
- Elginkal
Bu kurumların resmi web adreslerini takip ederek burs başvuru tarihlerini net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Böylece doğru tarihlerde burs başvurusu yapabilirsiniz. Bu burslar sayesinde eğitim yaşantınız boyunca maddi ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve rahat bir eğitim yaşantısı sürebilirsiniz.