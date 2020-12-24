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2020-2021 MEB Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ve 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu mu?

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından 2020-2021 MEB Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ve 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu mu? konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 24 Aralık 2020 Perşembe'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 20:58
2020-2021 MEB Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ve 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu mu?
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Türkiye de covıd-19 salgın hastalığı nedeni ile okullar uzaktan eğitime geçmişti. Daha sonrasında kısa süreliğine yüz yüze eğitime geçen okullar artan vaka sayılarından kaynaklı önlem olarak tekrar 22 Kasımdan itibaren uzaktan eğitime döndü. Bakanlar kurulu tarafından okulun 4 Ocak tarihine kadar açılmayacağı belirtildi.

2021 SÖMESTR TARİHLERİ

Geçtiğimiz bu zorlu süreçte öğrencilerin kafası oldukça karışık. 15 tatilin ne zaman olacağı gündem konumuz haline gelmiş durumda. 4 Ocak tarihine kadar okulların yüz yüze eğitime geçmeyeceği belirtilmişti fakat daha sonra ki süreçte okulların nasıl devam edeceği vaka sayılarına göre belirlenecek bir süreç olarak karşımızda.

Okulların 22 Ocak 2021 tarihinde okulların ara tatile girmesi bekleniyor. 8 Şubat tarihinde ise okulların açılması bekleniyor. Tarihler pandemi sürecine göre değişiklik gösterecektir.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 20:58
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Karne15tatil
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