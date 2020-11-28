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2020-2021 MEB sömestr tatili ne zaman? 15 gün yarı yıl tatili ertelenecek mi?

Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçen okullar için 15 tatil yani ara tatilin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Öğrencilerin evlerinden öğrenim hayatına devam etmesi zaten tatildeyiz havası yaratmış olsa da resmi tatillerinin ne zaman olacağı hakkında bilgi edinmek istemekte. Peki 15 tatil ne zaman?

28 Kasım 2020 Cumartesi 22:04
2020-2021 MEB sömestr tatili ne zaman? 15 gün yarı yıl tatili ertelenecek mi?
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Türkiye de covıd-19 salgın hastalığı nedeni ile okullar uzaktan eğitime geçmişti. Daha sonrasında kısa süreliğine yüz yüze eğitime geçen okullar artan vaka sayılarından kaynaklı önlem olarak tekrar 22 Kasımdan itibaren uzaktan eğitime döndü. Bakanlar kurulu tarafından okulun 4 Ocak tarihine kadar açılmayacağı belirtildi.

2021 SÖMESTR TARİHLERİ

Geçtiğimiz bu zorlu süreçte öğrencilerin kafası oldukça karışık. 15 tatilin ne zaman olacağı gündem konumuz haline gelmiş durumda. 4 Ocak tarihine kadar okulların yüz yüze eğitime geçmeyeceği belirtilmişti fakat daha sonra ki süreçte okulların nasıl devam edeceği vaka sayılarına göre belirlenecek bir süreç olarak karşımızda.

Okulların 22 Ocak 2021 tarihinde okulların ara tatile girmesi bekleniyor. 8 Şubat tarihinde ise okulların açılması bekleniyor. Tarihler pandemi sürecine göre değişiklik gösterecektir.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 22:04
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15tatilKarne
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