İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

2020-2021 eğitim yılı için öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi ve burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Kredi ve burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

04 Aralık 2020 Cuma 01:16
2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Takip Et:

Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK tarafından öğrencilere geri ödemeli olarak verilen öğrenim kredisi ve geri ödemesiz burs imkanı sağlanmaktadır. 8 Kasım’da sona eren burs ve öğrenim kredisinin başvurularının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Geçen sene 24 Ekim’de biten başvurular ve 16 Kasım’da açıklanan sonuçlar sebebi ile yakın zamanda başvuru sonuçlarının açıklanacağı tahmin edilmektedir.

Burs ve Öğrenim Kredisinden Kimler Faydalanabilir?

Burs ve öğrenim kredisi tek başvuru ile yapılmaktadır. Öğrencilere kredi veya burstan birisi çıkmaktadır. Burs, lisans ve ön lisans öğrencilerine, iki yıllıktan dört yıllık bölümlere geçenlere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, sınavda ilk 100’e girmeyi başaran öğrencilere, milli sporcu öğrencilere verilmektedir.

Burs ve Kredi Ne Kadar?

KYK burs ve kredisi lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1100 TL ve doktora öğrencilerine 1650 TL olarak verilmektedir.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 01:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KYKBaşvuruSonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Zümrüdüanka 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kaza Orucu nedir, ne zaman tutulur? Kaza orucunun niyeti ve zamanları
Duygu Özaslan'ın hastalığı bulimia nervoza nedir, nasıl bir hastalıktır?
Hadise Kaan Yıldırım aşk iddiaları sosyal medyayı salladı!
23 Haziran İstanbul seçim görevli ücretleri ne zaman ödenmeye başlayacak? Ödemeler hangi bankaya yatacak?
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
Blu tv ücretsiz üyelik nasıl olur?
Evde yapılabilecek 25 eğlenceli aktivite
9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.