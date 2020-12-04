2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK tarafından öğrencilere geri ödemeli olarak verilen öğrenim kredisi ve geri ödemesiz burs imkanı sağlanmaktadır. 8 Kasım’da sona eren burs ve öğrenim kredisinin başvurularının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Geçen sene 24 Ekim’de biten başvurular ve 16 Kasım’da açıklanan sonuçlar sebebi ile yakın zamanda başvuru sonuçlarının açıklanacağı tahmin edilmektedir.

Burs ve Öğrenim Kredisinden Kimler Faydalanabilir?

Burs ve öğrenim kredisi tek başvuru ile yapılmaktadır. Öğrencilere kredi veya burstan birisi çıkmaktadır. Burs, lisans ve ön lisans öğrencilerine, iki yıllıktan dört yıllık bölümlere geçenlere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, sınavda ilk 100’e girmeyi başaran öğrencilere, milli sporcu öğrencilere verilmektedir.

Burs ve Kredi Ne Kadar?

KYK burs ve kredisi lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1100 TL ve doktora öğrencilerine 1650 TL olarak verilmektedir.