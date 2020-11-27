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2020 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüksek öğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrencilere devlet burs veya öğrenim kredisi ile yardım sağlamakta. Yüksek öğrenim programına katılmaya hak kazanan öğrenciler lisans veya ön lisans programı sürecince bu yardımdan faydalanabilmekte. Peki burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Kasım 2020 Cuma 15:49
2020 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Her sene üniversiteyi kazanan öğrencilerin daha sonraki süreçle merakla beklediği konu KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak oluyor. Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınan burs başvuruları Kredi ve Yurtlar Kurumuna adı altında öğrencilere iletilmekte.  KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden alınmakta ve YURTKUR başvurular arasında değerlendirme yaparak sonuçları açıklamaktadır.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurusu 8 Kasım da bitmiş olan burs başvurularının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi henüz yapılmamakta. Başvuru yaparken bireylerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığı ile onaylanarak uygun görülen öğrencilere burs ve öğrenim kredisi verilmektedir. Başvuruda bulunan her öğrenciye burs veya öğrenim kredisi çıkacağı kesin değildir.

Başvuru sonucunuzu https://www.turkiye.gov.tr/ link üzerinden e devlet şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.  18 yaş altında olan bireyler anne veya baba TC ve e devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e devlet şifreleri ile başvurusu sonuçlarını görüntüleyebilmekte.

 


15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır. Burs-Kredi taahhüt senedi imzalamayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi verilmemektedir.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvurusunu tamamlayan bireyleri hızla KYK yurt başvurusu tarihi için bilgi arayışı içerinde.

YURTKUR tarafından açıklanacak tarihte KYK yurt başvurusu yapılmaktadır ve başvuru tarihi ile alakalı herhangi bir açıklama henüz yapılmamaktadır. İlerleyen haftalarda Yurt için başvuru tarihinin yayınlanacağı belirtilmekte.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Yükseköğretim kurumu sınavına giren ve tercih sonucu üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler; hazırlık, birinci sınıf ve ara sınıf öğrenciler sınav sonuçları açıklandıktan sonra e devlet üzerinden yurt başvurusu yapabilmekte.

Okulu uzayan öğrencilerin 1 yıl geçerli olmak kaydıyla yurtta kalmaya devam edebildiği öğrencilere kolaylık sağlayan faydalar arasında.



Son Güncelleme: 27.11.2020 15:49
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Anahtar Kelimeler:
KYKBurs
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