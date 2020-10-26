2020 - 2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere burs veren kurumlar hangileridir?

Vakıflar, özel kurumlar ve devlet tarafından eğitim öğretim yılının başlangıcı ile burs başvuruları da aktif hale getirildi. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm öğrenciler hangi kurumlardan burs alabileceklerini araştırmaya başladı.

Özellikle karşılıksız verilen burslar merak edilirken kurumlar bir bir açıklama yaparak başvuruları aktif ettiğini duyurdu.

2020 – 2021 eğitim öğretim yılında burs veren vakıflar hangileridir?

ALİKEV Ali İsmail Korkmaz Vakfı – üniversite ve lise öğrencilerine karşılıksız bursun son başvuru tarihi: 23 Ekim 2020’dir.

Türk Petrol Vakfı- Lisans öğrencilerine geri ödemesiz bursun son başvuru tarihi 23 Ekim 2020’dir.

Gönüllü Hareketi Burs Fonu Lisans öğrencilerine geri ödemesiz bursun başvuru tarihi 27 Ekim 2020’dir.

Belçika Diyanet Vakfı son başvuru tarihi 23 Ekim 2020’dir.

Nevvar Salih İşgören Vakfı İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencilerine karşılıksız burs başvurusu son başvuru tarihi 23 Ekim 2020’dir.

İsviçre Türk Diyanet Vakfı, Fakülte öğrencilerine verdiği burs başvurusunun son başvuru tarihi 20 Ekim 2020’dir

Sıtkı Koçman Vakfı yalnızca Muğla üniversitelerinde okuyan öğrenciler için burs son başvuru tarihi 30 Ekim 2020’dir.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Bursu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine karşılıksız burs son başvuru tarihi 29 Ekim 2020’dir.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, Lisans öğrencilerine karşılıksız burs (İstanbul’da okuyan öğrencilere 500 TL, İstanbul dışında okuyan öğrencilere ise 300 TL 9 ay boyunca) 14 Ekim 2020 tarihi son başvuru tarihidir..

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Türkiye ve Almanya’daki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine vereceği bursun son başvuru tarihi 16 Ekim 2020’dir.

TEKFEN Vakfı 4 yıllık Lisans programlarına geri ödemesiz burs 19 Ekim 2020’dir.

Limak Vakfı mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilere 16 Ekim 2020’dir.

Nural Vakfı nakdi ve ayni, karşılıklı veya karşılıksız Ortaöğretim, Yüksek öğretim (Lisans), Yüksek Lisans (Master), Doktora öğrenimi gören öğrencilere vereceği burs son başvuru tarihi 30 Ekim 2020’dir.

1884 Vakfı İstanbul’daki Devlet Üniversiteleri’nde okuyan lisans öğrencileri için verdiği bursun son başvuru tarihi 15 Ekim 2020’dir.

TEV Türkiye Eğitim Vakfı Üstün başarı, Yüksek öğrenim ve Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri 18 Ekim 2020’dir.

Sabancı Vakfı lisans üniversite öğrencilerine Ekim-Haziran arasında 9 ay boyunca aylık 780 TL. olarak verilecek karşılıksız bursun son başvuru tarihi 23 Ekim 2020’dir.

Mustafa Hasanoğlu Vakfı, üniversite öğrencilerine karşılık verilecek bursun son başvuru tarihi 14 Ekim 2020’dir.

Vehbi Koç Vakfı üniversite de eğitim gören öğrencilere karşılıksız burs son başvuru tarihi 15 Ekim 2020’dir.

Borusan Kocabıyık Vakfı maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için vereceği karşılıksız burs son başvuru tarihi 23 Ekim 2020’dir.

ÇADEV Çaykara ve Denekpazarı Eğitim Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs son başvuru tarihi 15 Ekim 2020’dir.

Yücel Kültür Vakfı Yarım Elma özel veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmadan karşılıksız burs 12 ay boyunca 200 TL. veriyor.

Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası Vakfı Çanakkale’de ikamet eden üniversite öğrencilere karşılıksız verdiği bursun son başvuru tarihi 16 Ekim 2020’dir.

Burs evren ancak bu yıl için başvuruları tamamlanan vakıflar ise;

TSK Eğitim Vakfı; Şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların ortaöğrenim (lise), önlisans ve lisans gören çocuğu olan üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs veriyor. 08 Ekim 2020′ de sona ermiştir.

Yeni Dünya Vakfı maddi gücü bulunmayan öğrencilere karşılıksız burs veriyor. Son başvuru tarihi 04 Ekim 2020’di.

Bereket Vakfı Lisans Bursu Lisans öğrencilere karşılıksız burs 30 Eylül 2020’di.

Türkiye Diyanet Vakfı İlahiyat öğrencileri için; yüksek lisans ve doktora kabulü almış olan uluslararası öğrencilere karşılıksız burs 1. Kabul dönemi için 05 Ekim 2020 tarihinde başvuruları tamamlandı. 2. Kabul dönem için burs detayları Diyanet Vakfı’nın resmi intenet sitesinde bulunmaktadır.

YEKÜV 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı üniversite de öğrenim göre öğrencilere karşılıksız burs 22 Eylül 2020’dir.

EGET Vakfı: ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs veriyor. Başvurular 30 Eylül 2020 tarihinde sona erdi.

Hukuk ve Araştırma vakfı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi veya İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 8 ay süreyle geri ödemesiz burs veriyor.

Sezgin Baran Korkmaz Vakfı maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

Güney Eğitim Vakfı maddi imkanı olmayan destek arayan öğrencilere karşılıksız burs veriyor.

Köseoğlu Vakfı maddi imkanları yetersiz olan üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı Lisans, Önlisans eğitimi gören öğrencilerine burs başvuruları tamamlanmıştır.

Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı maddi bakımdan yardıma ihtiyacı bulunan başarılı ve önek öğrencilere geri ödemesiz burs veriyor.

Gürsoy Vakfı başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Devlet üniversitelerini kazanan öğrencilere verilecek olan karşılıksız burs başvuruları, vakıf sitesinden online olarak yapılmaktadır.

Elginkan Vakfı; Başarılı olan maddi destek arayanlara geri ödemesiz burs veriyor.

Mehmet Zorlu Vakfı maddi destek arayan öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Şahinler Vakfı okumakta zorluk çeken başarılı 500 öğrenciye karşılıksız burs veriyor

LİAY Vakfı Lions Eğitim İstanbul’da okuyan üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Faydasıçok Eğitim Vakfı ihtiyaç sahibi kız öğrencilere 05 Ekim 2020 tarihine kadar burs başvuruları alınacaktır.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı yetenekli gençlerin yetişmesi için her yıl karşılıksız burs veriyor.

ÇYDD Bursu Açık Öğretimde, Uzaktan eğitimde, Vakıf Üniversitesi Özel ve Devlet Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar,01.01.1993’ten önce doğan öğrencilere 10 ay boyunca aylık 275 TL veriliyor.

DEVAK Deloitte Eğitim vakfı 9 ay boyunca ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor.

ASKEV 12 ay süre ile başarılı ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere karşılıksız burs sağlıyor.

Burs veren diğer kurumlar