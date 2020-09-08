2020-2021 Eğitim öğretim yılı güz dönemi uzaktan eğitim mi olacak? Üniversitelerin açılma durumu var mı?

Dünya çapında yaşanılan korona virüsünün etkili bir şekilde devam etmesi yeni dönemde eğitimin yüz yüze yapılıp yapılmayacağını da muallakta bıraktı. Ülkemizde tekrar artışa geçen vaka sayılarının ardından YÖK, üniversitelere akademik takvimlerini 1 Ekim tarihinden sonrasına göre yapmalarını istemişti. Birçok üniversite buna göre akademik takvimlerini ayarlarken, Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e bir öneri teklif edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından teklif edilen öneriye göre 2020-2021 yılı güz döneminin üniversitelerde uzaktan olması istendi. YÖK’e çağrıda bulunan Sağlık Bakanlığı, bu kararın pandemi süreci için daha doğru olacağını düşünüyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanlığı’ndan uzaktan eğitim önerisi

YÖK’ün tavsiyesi üzerine 1 Ekim tarihiden sonrasına akademik takvim düzenlemelerini gerçekleştiren üniversiteler, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi ardından YÖK tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Sağlık Bakanlığı tarafındanin istenmesinin ardından üniversitelerde güz döneminin uzaktan eğitim şeklinde olması bekleniyor.

Pandemi sürecinin bulunduğu nokta itibariyle üniversitelerde eğitimin başlamasının sakıncalı olduğunu düşünen Sağlık Bakanlığı, YÖK’ten üniversiteleri uzaktan eğitim ile başlatmalarını istedi. Bu tavsiyeyi tüm üniversitelere ileten YÖK, yaptığı açıklama ile okullardaki uygulama gerektiren dersler dışındaki derslerin uzaktan olarak yapılmasını istedi. Sağlık Bakanlığı görüşlerini dikkate alarak gerekli tedbirler ışığında uygulamalı derslerin yüz yüze yapılabileceğini söyleyen YÖK, bunun dışında kalan derslerin kurumların insiyatifine bağlı olarak uzaktan olmasını istedi.