2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı başlangıcı ile ilgili son açıklamalar yapıldı!

Ülke gündeminin belki de en merak edilen konusu pandemi nedeni ile ara verilen okulların tekrar ne zaman açılacağı sorusu olmaktadır. Pandeminin başlaması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı ortak karar ile birlikte 1 Haziran tarihine kadar okulların kapalı olmasına karar verilmişti. Daha sonrasında normalleşme sürecine girilerek okullar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklamalar arka arkaya gelmişti. Konu ile ilgili son noktayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel müdürü Muharrem Yıldız tarafından AA’ya verilen son dakika demeçleri ile birlikte okulların ne zaman açılacağı konusu da netleşti. Yıldız’ın açıklamalarına göre 15 Ağustos’tan sonra okulların telafi eğitimi için açılacağı belirtildi. Özel okulların açılışları için 15 Ağustos tarihi verilirken devlet okullarının açılışının 31 Ağustos olması ve 3 haftalık telafi eğitiminin yapılacağına dikkat çekildi.

2020 – 2021 MEB takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 – 2021 MEB takvimi açıklanırken öğrenciler, öğretmenler ve veliler araştırmalara başladı.

Takvime göre 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos tarihi ile başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16 – 20 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek ve birinci dönem tatili 22 Ocak ile son bulacak. 25 Ocak tarihinde ise yarıyıl tatili başlayacak ve 5 Şubat tarihinde son bulacak.

İkinci dönem ise 8 Şubat Pazartesi başlayacak. 2 dönem ara tatil tarihi 12 – 16 Nisanda olacak. Yıl sonu tatili ise 18 Haziran ile birlikte başlayacak ve yaz tatili başlayacak. MEB ve Sağlık Bakanlığı ortak çalışması ile birlikte öğrencileri sağlık açısından korunabilmesi için her türlü hazırlık ortak yürütülüyor denildi.