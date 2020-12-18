2020-2021 dönemi İstanbul'daki fen liseleri taban puanları

Ortaokul eğitimlerini tamamlayan öğrenciler daha iyi bir lise de okumak için Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) birbirleriyle yarışıyor. İyi eğitim veren liseye yerleşmek için çok çalışan öğrenciler, liselerin bir önceki sene ki taban puanlarına bakarak hangi liseyi tercih edeceklerini önceden belirleyebiliyor.

2020-2021 dönemi İstanbul fen liseleri taban puanları ne?

Öğrenciler istedikleri liseye girebilmek için LGS’de büyük stres yaşıyor. Tercih edecekleri liseyi bir önceki yılın yerleştirme sonuçlarına bakarak karar vermeye çalışan öğrenciler, okulların her yıl sınav da alınan puanlara taban puan belirlediklerini unutmamalıdır.

İstanbul şehrinde tam 14 adet fen lisesi bulunurken 2020-2021 dönemi için taban puanı en yüksek okul İstanbul Atatürk Fen Lisesi, taban puanı en düşük okul Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi olmuştur. Merak eden öğrenciler için İstanbul’daki fen liselerinin 2020-2021 dönemine ait taban puanları şu şekildedir;