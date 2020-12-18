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2020-2021 dönemi İstanbul'daki fen liseleri taban puanları

LGS'ye hazırlanan öğrencilerin araştırdığı 2020-2021 dönemi İstanbul'daki fen liseleri taban puanlarına haberimizden öğrenebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 20:29
2020-2021 dönemi İstanbul'daki fen liseleri taban puanları
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Ortaokul eğitimlerini tamamlayan öğrenciler daha iyi bir lise de okumak için Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) birbirleriyle yarışıyor. İyi eğitim veren liseye yerleşmek için çok çalışan öğrenciler, liselerin bir önceki sene ki taban puanlarına bakarak hangi liseyi tercih edeceklerini önceden belirleyebiliyor.

2020-2021 dönemi İstanbul fen liseleri taban puanları ne?

Öğrenciler istedikleri liseye girebilmek için LGS’de büyük stres yaşıyor. Tercih edecekleri liseyi bir önceki yılın yerleştirme sonuçlarına bakarak karar vermeye çalışan öğrenciler, okulların her yıl sınav da alınan puanlara taban puan belirlediklerini unutmamalıdır.

İstanbul şehrinde tam 14 adet fen lisesi bulunurken 2020-2021 dönemi için taban puanı en yüksek okul İstanbul Atatürk Fen Lisesi, taban puanı en düşük okul Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi olmuştur. Merak eden öğrenciler için İstanbul’daki fen liselerinin 2020-2021 dönemine ait taban puanları şu şekildedir;

Okul adı

Okul türü

Öğr. Süresi

Pansiyon durumu

Yabancı dil

 

Kontenjan

Taban puanı

İstanbul/ Kadıköy/ İstanbul Atatürk Fen Lİsesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

204

485,0102

İstanbul/Fatih/ Çapa Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

170

481,8214

İstanbul/ Beylikdüzü/ Yaşar Acar Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

204

464,7581

İstanbul/ Büyükçekmece/ Şehit Münir Alkan Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

180

461,4682

İstanbul/ Üsküdar/ Validebağ Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız)

İngilizce

170

452,3997

İstanbul/ Kartal/ Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız)

İngilizce

204

451,9095

İstanbul/ Maltepe/ Şehit İlhan Varank Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon yok

İngilizce

180

445,9095

İstanbul/ Silivri/ Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

204

443,289

İstanbul/ Bağcılar/ Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

238

438,5706

İstanbul/ Maltepe/Maltepe Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon yok

İngilizce

238

438,5706

İstanbul/Küçükçekmece/ Küçükçekmece Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

272

436,4949

İstanbul/ Ümraniye /Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon yok

İngilizce

238

432,7562

İstanbul/ Pendik/ Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon yok

İngilizce

204

429,4596

İstanbul/ Şile/ Dr. Vasıf Topçu Fen Lİsesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

170

416,6296

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 20:29
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IstanbulFen LisesiLGSTaban Puan
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