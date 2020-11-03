2020-2021 AUZEF-Anadolu-ATA AÖF sınav tarihleri

AÖF kapsamında İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile birlikte sınav tarihleri belirlendi. Duyurunun yapılması ardından Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kapsamında gerçekleştirilecek AÖF sınavlarının tarihleri belirlenmiş oldu.

AUZEF Sınav Tarihleri

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklama sonrasında Düz dönemi Vize sınavlarının 21 Kasım 2020 saat 06.00 ile 29 Kasım 2020 saat 23.59 arasında gerçekleştirileceği ifade edildi. Sınavların aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden yapılacağı aktarıldı.

Anadolu Üniversitesi

Sınavlara mobil telefonlar üzerinden girilmesi yerine bilgisayar üzerinden girilmesinin ve öğrencilerin sınavlara belirtilen tarihler arasında yayarak girmelerinin tavsiye edildiği açıklamada bazı saatlerde sistemde yaşanacak yoğunluk nedeniyle problemlerin ortaya çıkabileceği bildirildi.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama kapsamında AÖF vize sınavlarının 12 Aralık gününden itibaren başlayacağı ifade edildi.

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklama kapsamında AÖF vize sınavlarının 16 Kasım ile 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.