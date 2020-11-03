İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

2020-2021 AUZEF-Anadolu-ATA AÖF sınav tarihleri

AÖF vize sınavlarının hangi tarihlerde gerçekleştirileceğine dair açıklamalar sonunda yapıldı. İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin AÖF sınavlarını gerçekleştirecekleri tarihler belli oldu...

03 Kasım 2020 Salı 18:08
2020-2021 AUZEF-Anadolu-ATA AÖF sınav tarihleri
Takip Et:

AÖF kapsamında İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile birlikte sınav tarihleri belirlendi. Duyurunun yapılması ardından Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kapsamında gerçekleştirilecek AÖF sınavlarının tarihleri belirlenmiş oldu.

AUZEF Sınav Tarihleri

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklama sonrasında Düz dönemi Vize sınavlarının 21 Kasım 2020 saat 06.00 ile 29 Kasım 2020 saat 23.59 arasında gerçekleştirileceği ifade edildi. Sınavların aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden yapılacağı aktarıldı.


Sınavlara mobil telefonlar üzerinden girilmesi yerine bilgisayar üzerinden girilmesinin ve öğrencilerin sınavlara belirtilen tarihler arasında yayarak girmelerinin tavsiye edildiği açıklamada bazı saatlerde sistemde yaşanacak yoğunluk nedeniyle problemlerin ortaya çıkabileceği bildirildi.

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama kapsamında AÖF vize sınavlarının 12 Aralık gününden itibaren başlayacağı ifade edildi.

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklama kapsamında AÖF vize sınavlarının 16 Kasım ile 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.



Son Güncelleme: 03.11.2020 18:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AÖFAnadolu üniversitesiAtatürk Üniversitesiİstanbul Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınavlarda görev alacak öğretmenler dikkat! Merkezi sınavlarda yeni uygulama başladı
Sınavlarda görev alacak öğretmenler dikkat! Merkezi sınavlarda yeni uygulama başladı
Hazırlıklar tamam! Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
Hazırlıklar tamam! Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık'
MEB'den okullarla ilgili önemli karar! Bakan Selçuk açıkladı
MEB'den okullarla ilgili önemli karar! Bakan Selçuk açıkladı
Burs/ Kredi almaktan vazgeçen öğrenci tekrar kredi / burs almak için hazırlayacağı dilekçe örneği nasıl olmalıdır?
Burs/ Kredi almaktan vazgeçen öğrenci tekrar kredi / burs almak için hazırlayacağı dilekçe örneği nasıl olmalıdır?
Okul dondurmak için bildirim dilekçesi nasıl yazılır?
Okul dondurmak için bildirim dilekçesi nasıl yazılır?

Popüler Haberler

2020-2021 AUZEF-Anadolu-ATA AÖF sınav tarihleri
Eve ve arabaya yıldırım düşme ihtimali nedir? Eve ve arabaya yıldırım düşer mi?
Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Show TV Şeref Sözü dizisi neden erken final yaptı? Başka kanala geçer mi?
Evde bakım maaşı kimlere ödenmektedir? Evde bakım maaşı alma şartları
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2020
3 Kasım ABD Başkanlık seçim sonuçlarında son durum nasıl? ABD seçimlerinde kim önde? Donald Trump ve Joe Biden seçim yarışı son durum
Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl yapılır? Hayat üçgeni detayları ve örnek fotoğraflar
ÖSYM 2020 EKPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2020
Bim 6 Mart – 13 Mart 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bir Zamanlar Çukurova Doktor Ala öldü mü? Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu?
Netflix aksiyon dizisi Another Life yeni sezon onayını aldı!
Bim market 2 Ağustos 2019 Aktüel İndirimli ürünler kataloğu
Survivor 2020 belli olan yarışmacıları, Ünlüler-Gönüllüler tam yarışmacı listesi
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
İbo Show ne zaman başlayacak? Star TV İbo Show ilk hafta konukları
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2020 Bişektomi ameliyatı
Meme kanseri teşhisi nasıl konur? Göğüs kanserin belirtileri
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2020 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Bugün maç var mı? 3 Kasım 2020 Salı Bugün hangi maçlar var?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.