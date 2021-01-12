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2020-2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar merak konusu oldu. 2020-2021 yılı Açık Öğretim Lisesi sınavlarının hangi tarihte olacağı merak edilmektedir. KOvid-19 nedeniyle ertelenen sınavlar merak edildi. Sorularınızın cevaplarının haberimizde görebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 20:08
2020-2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
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2020-2021 yılı Açık öğretim lisesi sınavları

AÖL 1. dönem sınavları Kovid-19 nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başka bir tarihe ertelenmiştir. 2. Dönem kayıtlarının da ertelendiği açıklanmıştı. AÖL kayıt yapma ve kayıtları yenileme  tarihleri belirlenmedi. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

‘2020/2. dönem yeni kayıt yapma ve kayıt yenileyenler vatandaşlara tarihleri en kısa zamanda belirlenerek  paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili bilgilerden haberdar olmak için WEB sitemizi takip etmeniz rica olunur’ açıklamalarında bulundu.

2021 yılı Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman başlayacak?

Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili tam net bir tarih belirlenmedi. Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşlara  şu açıklamalarda bulundu.

‘5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günü yapılması beklenilen  Açık Öğretim Lisesi sınavları Kovid-19 nedeniyle  ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi almak için  okulumuzun WEB sitesinden duyuru yapılacaktır,takip ediniz.’



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
AÖLMebKovid-19Sınav
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