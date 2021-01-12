2020-2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

2020-2021 yılı Açık öğretim lisesi sınavları

AÖL 1. dönem sınavları Kovid-19 nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başka bir tarihe ertelenmiştir. 2. Dönem kayıtlarının da ertelendiği açıklanmıştı. AÖL kayıt yapma ve kayıtları yenileme tarihleri belirlenmedi. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

2021 yılı Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman başlayacak?

‘2020/2. dönem yeni kayıt yapma ve kayıt yenileyenler vatandaşlara tarihleri en kısa zamanda belirlenerek paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili bilgilerden haberdar olmak için WEB sitemizi takip etmeniz rica olunur’ açıklamalarında bulundu.

Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili tam net bir tarih belirlenmedi. Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşlara şu açıklamalarda bulundu.

‘5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günü yapılması beklenilen Açık Öğretim Lisesi sınavları Kovid-19 nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi almak için okulumuzun WEB sitesinden duyuru yapılacaktır,takip ediniz.’