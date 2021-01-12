2020-2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

2020-2021 yılı Açık öğretim lisesi sınavları
AÖL 1. dönem sınavları Kovid-19 nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başka bir tarihe ertelenmiştir. 2. Dönem kayıtlarının da ertelendiği açıklanmıştı. AÖL kayıt yapma ve kayıtları yenileme tarihleri belirlenmedi. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:
2021 yılı Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman başlayacak?
Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili tam net bir tarih belirlenmedi. Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşlara şu açıklamalarda bulundu.
‘5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günü yapılması beklenilen Açık Öğretim Lisesi sınavları Kovid-19 nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi almak için okulumuzun WEB sitesinden duyuru yapılacaktır,takip ediniz.’
Son Güncelleme: 12.01.2021 20:08