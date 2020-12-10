2020-2021 Açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme kayıt takvimi

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıtları merakla bekleniyordu. MEB kayıt yenileme takvimini yayınladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıtları 4 Ocak’ta başlayıp 31 Ocak tarihinde son bulacak.

AÖL 2. Dönem kayıt tarihi?

2. dönem kayıtlarının yanı sıra pandemi sürecinde ertelenmesine karar verilen1. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı iş takvimi kapsamında AÖL 2. Dönem ilk kayıt ve yenileme işlemlerinin 4- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. 2. Dönem ders seçme işlemi ise 6 Ocak – 8 Şubat 2021 tarihlerinde yapılabilecek

2. dönem kayıtlarının yanı sıra 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağına dair duyurunun ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.