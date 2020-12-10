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2020-2021 Açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme kayıt takvimi

2020-2021 Açık Lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme kayıt takvimi merakla bekleniyordu. MEB, AÖL 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimini duyurdu.

10 Aralık 2020 Perşembe 17:49
2020-2021 Açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme kayıt takvimi
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Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıtları merakla bekleniyordu. MEB kayıt yenileme takvimini yayınladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıtları 4 Ocak’ta başlayıp 31 Ocak tarihinde son bulacak.

2. dönem kayıtlarının yanı sıra pandemi sürecinde ertelenmesine karar verilen  AÖL 1. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AÖL 2. Dönem kayıt tarihi?

MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı iş takvimi kapsamında AÖL 2. Dönem ilk kayıt ve yenileme işlemlerinin 4- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. 2. Dönem ders seçme işlemi ise 6 Ocak – 8 Şubat 2021 tarihlerinde yapılabilecek

2. dönem kayıtlarının yanı sıra 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağına dair duyurunun ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.



Son Güncelleme: 10.12.2020 17:49
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Anahtar Kelimeler:
AÖLLiseKayot
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