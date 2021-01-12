2 Yıllık Önlisans mezunları ne kadar askerlik yapar? 2 yıllık üniversite mezunu askerlik süresi

2 yıllık mezunlara askerlik düzenlemesi

Hepimizin bildiği gibi, dört yıllık üniversite mezunları mezun olmadan 6 ay kısa süreli askerlik, önlisans, lise ve ortaokul mezunları, 12 ay uzun süreli askerlik yapabilirler. Başka bir deyişle, hiç eğitim almamış, hatta okuryazar olmayanlar ile halihazırda iki yıllık ön lisans derecesine sahip kişiler eşit kabul edilmektedir. Son zamanlarda ön lisans mezunları için hizmet süresinin belirleneceği bildirilmiş, ancak şu anda gündemde olmadığı açıklanmıştır. Esasen eşitlik ilkesine göre hizmet süresi boyunca mezuniyet durumuna göre kademeli olarak düzenlenmelidir. Hizmet süreleri tarafların mezuniyet derecelerine göre belirlendiğinden hizmet sürelerinin bir kısmı uzun, bir kısmı da kısa süreli olması hizmet süresinin buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Yani 4 yıllık bir üniversite mezunu 6 ay askerlik yapıyorsa, 2 yıllık üniversite mezunu 9 ay, ortaokul mezunu 12 ay gibi askerlik hizmeti sırasında aldığı eğitime dayalı düzenlemelerin yapılması elbette daha adaletli olacaktır. Hiç değilse zorunlu eğitim dışında en az iki yıllık ön lisans mezunları için uygulanmalıdır. Ya da bütün bu eşitsizlikler ortadan kaldırılmalı ve tek tip askerlik sistemi benimsenmeli, sorumlu tarafın mezuniyetine bakılmaksızın herkes belli bir süre askerlik yapmalıdır.

2 yıllık mezunların askerlikleri kısalacak mı?

Herkesin bildiği üzere Türkiye’de herkesin eşit eğitim alma hakkı bulunmaktadır. Bundan dolayı herkesin askerlik süresi belirlenememektedir. Maddi durumu olmayan, çalışmak zorunda olanlar genelde lise sonrasında üniversiteye gidemiyor. Fakat maddi durumu iyi olan insanlar devlet üniversitesine okumasa bile özel üniversitelerde 4 yıllık eğitim alabiliyor. İnsanların aklında yer alan bir başka soru ise açık öğretim üniversitelerinden mezun olan kişilere ne oluyor? Sorusu olmaktadır. Pek çok insan açık öğretim sınavlarının harç ücretini bile yatıramamaktadır. Öncelikle devletin herkese eşit eğitim hakkı sunması gerekmektedir. Daha sonralarında üniversiteden mezun olanlar ve olmayan kişiler arasında askerlik süresi bakımından ayrım yapması gerekmektedir. Eğer her vatandaş eşit eğitim hakkı fırsatına erişebilirse o zaman tek tip askerlik uygulaması daha adaletli olabileceği öngörülmektedir.