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2 Temmuz'a kadar okula gitme zorunluğu var mı? Temmuza kadar okula isteyen mi gidecek?

Geçtiğimiz gün açıklanan yeni kademeli normalleşme kararlarına göre 1 Haziran itibariyle okullarda yüz yüze eğitime başlanacak ve 2 Temmuz tarihinde sona erecek. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca öğrenci ve veliler '2 Temmuz'a kadar okula gitme zorunluğu var mı? Temmuza kadar okula isteyen mi gidecek?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:51
2 Temmuz'a kadar okula gitme zorunluğu var mı? Temmuza kadar okula isteyen mi gidecek?
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Ülke genelinde koronavirüs salgını kısıtlamaları doğrultusunda kademeli normalleşme, 1 Haziran Salı günü itibariyle bütün ilkokullarda ve ana sınıflarında haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacak. Buna göre okula gitmenin zorunlu olup olmadığı birçok kişinin merak konusu oldu.

Okula gitmek zorunlu mu?

Kademeli normalleşme doğrultusunda, 1 Haziran Salı günü itibariyle bütün ilkokullarda ve ana sınıflarında haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime başlandı.

7Haziran Pazartesi günü ise bütün ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Köy ve az nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı günü itibariyle haftanın beş günü tam zamanlı olarak yapılacak.

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım isteğe bağlı olarak "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki şartlar doğrultusunda gerçekleşecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma itibariyle sona erecek.

Kaneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "18 Haziran itibaren kanelerimizi açıyoruz. Dileyen 18Haziran'da kanesine ulaşabilecek" sözlerini söyledi.

"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını baslatıyoruz" kelimelerini kullanan Selçuk, "Okullarımız 2Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacagı tarihe kadar okulların fiziksel imkânlarından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için acık tutulacak" sözlerini söyledi.


Son Güncelleme: 02.06.2021 16:51
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Yüz Yüze EğitimOkula Gitmek Zorunlu Mu2 Temmuz1 Haziran
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