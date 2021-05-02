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2 Mayıs Pazar 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

Lisansüstü eğitim için yapılan ALES sınavı, 2 Mayıs Pazar günü saat 10.15'de gerçekleşti. Sınavın ardından,adaylar sınavla ilgili görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. 2 Mayıs Pazar günü gerçekleşen ALES sınavı nasıldı? İşte ÖSYM'nin 2 Mayıs Pazar düzenlendiği ALES sınavı ile ilgili görüşler ve detaylar...

02 Mayıs 2021 Pazar 16:22
2 Mayıs Pazar 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
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ALES Sınavı 2 Mayıs Pazar günü saat 10:15’de başlayıp 12:45’de bitecek. Sınavın ardından adaylar sınav sorularını ve cevap anahtarını merak etmektedir. Sınav sorularının ilerleyen günlerde paylaşılması beklenmektedir. ALES sınavının ardından adaylar sınavla ilgili görüşlerini paylaştı.

ALES sınavı detayları

Sınava giren kişiler ALES Sınavı’nın nasıl olduğunu sosyal medya hesaplarından aktardılar. Sınav, öğrencileri zorlamışa benziyor. Sınav sorularının zorluğundan bahsedildi. Hatta bazıları girdikleri sınavın en zor sınav olduğunu dile getirdi. Peki,Ales puanları nasıl hesaplanmaktadır?

Adayların testlerde verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmaktadır. Yanlış cevap sayılarının dörtte biri  doğru cevaplardan çıkarılarak ham puanlar elde edilmektedir. Ham puan ortalaması,standart sapmaya göre adaylar puan alacak.Adayların,  puanlar üzerinden sayısal ,sözel ve eşit ağırlık puanları belli olacak.




Son Güncelleme: 02.05.2021 16:22
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