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2 Mart İstanbul, Ankara, İzmir okullar açılacak mı? Büyükşehirlerde yüz yüze eğitime başlayan sınıflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart Kabine Toplantısının ardından okulların durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve velilerin merakını gideren Cumhurbaşkanı yüz yüze eğitim hakkında konuştu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir yarın okullar açılacak mı? 2 Mart yüz yüze eğitim başlıyor mu?

01 Mart 2021 Pazartesi 20:49
2 Mart İstanbul, Ankara, İzmir okullar açılacak mı? Büyükşehirlerde yüz yüze eğitime başlayan sınıflar
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Velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında yer alan yüz yüze eğitim Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklık getirdi. İllerin risk grubuna göre ayrıldığı haritada düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırıldı. Bu gruplara göre yüz yüze eğitimin detaylarına açıklık getirildi.

2 Mart’ta hangi sınıflar başlıyor?

Tüm Türkiye genelinde okul öncesi eğitim kurumlarının, 8 ve 12. sınıflar eğitim- öğretim yüz yüze devam edecek.

 Orta riskli gruplarda yer alan Ankara, Bursa, Eskişehir, Şanlıurfa gibi önek olan illerde ortaokullar ve liseler dahil, kademeli şekilde eğitim hayatına başlayacak.

Çok yüksek ve riskli şehirlerde önek olarak; İstanbul, İzmir, Edine, Konya, Trabzon gibi çok yüksek riskli şehirlerde okul öncesi eğitim, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar dışında lise düzeyindeki okullar sadece sınavlarını yüz yüze görecek.

Her okul yüz yüze sınav takvimini 8 Mart’tan itibaren kendi takvime göre belirleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması!

Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitim;

2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak.

  • Okul öncesi eğitim kurumları tam zamanlı olarak eğitim görürken, ilkokullar seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün eğitim görecek.
  • Ortaokul 5,6,7 sınıflarda haftada 2 gün,
  • Ortaokul 8. sınıflar 12-22 saat,
  • Lise hazırlık 9.10.11 seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,
  • Lise 12. sınıflar seyreltilmiş gruplar halinde 16-24 saat,

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim;

Lise sınavlarının 8 Mart tarihi ile yüz yüze gerçekleşeceğini duyuran Millî Eğitim Bakanlığı;

  • Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı eğitime geçileceğini ayrıca ilkokullarda seyreltilmiş grup halinde haftada 2 gün olacak şekilde eğitim görecekleri açıklandı. 8.
  • 8.sınıflarda seyreltilmiş gruplar olarak 12-22 saat
  • 12.sınıflarda 16-24 saat olarak eğitim görecekler.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeyleri 2 Mart Salı gününden sonra eğitim öğretime başlayacak.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 20:49
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Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimSınıf2 Mart
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