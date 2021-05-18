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19 Mayıs’ta okullar tatil mi, EBA canlı ders var mı? Online eğitim yapılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri için eğitimin uzaktan devam etmesine karar verildi. Bunun üzerine 19 Mayıs günü uzaktan eğitime ara verilmesi bekleniyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. EBA’dan girilen dersler devam edecek mi soruları öğrencilerde merak uyandırıyor. Konu hakkında merak edilenler haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 13:47
19 Mayıs’ta okullar tatil mi, EBA canlı ders var mı? Online eğitim yapılacak mı?
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Her yıl okullarda törenlerin hazırlanması ve öğrencilerde heyecanlar olurken bu sene Covid-19 salgını nedeniyle bütün kutlamalara ara verildi. Tedbirlerin arttırılması üzerine resmi bayramlar da herhangi bir tören düzenlenmiyor. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkması 07.00 da olarak 24.00’a kadar devam eder. Resmi tatil olan bu bayram uzaktan eğitim için de geçerli sayıldı. 19 Mayıs Çarşamba günü EBA’dan görülen uzaktan eğitim derslerine ara verilecektir.


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
EğitimOkulEba
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