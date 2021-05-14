19 Mayıs şiirleri; 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık uzun ve kısa yeni 19 Mayıs şiirleri

Milli kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan 19 Mayıs, her yıl coşku ile kutlanmaya devam ediyor. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan özel günde gençler okullarında farklı aktiviteler hazırlayarak tören gerçekleştiriyor. Bu özel güne sayılı günler kala vatandaşlar 19 Mayıs şiirlerini araştırıyor. İşte 19 Mayıs şiirleri; 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık uzun ve kısa yeni şiirleri haberimizde

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya önek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya önek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...





19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.





RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'ta Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasım'da bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

Uğur YİYİT





19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU





19 MAYIS GÜNÜ ATA'MIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük Ata'mız.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı.





BU GELEN BANDIRMA VAPURU

Tekmil Anadolu ayakta,

Bu gelen Bandırma vapuru.

Mustafa Kemâl'in bakışı

Göklerden duru.

Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl

Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.

Mustafa Kemâl'in elbisesi

Rütbesiz, nişansız...

Ve avuçlarında

Kaderi yazılmış Türkiye'nin.

Karadeniz sere serpe uzanmış önünde

Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,

Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir

Mustafa Kemâl geliyor.

Vapur yaklaşır, yaklaşır;

Secde eder dağlar taşlar.

Selam verir Gazi Anadolu'm;

Bandırma vapurunun içinde.

Güneşten süt emmiş

Bir sarışın kahraman var.

Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

Sen Samsun'a ayak bastığın an,

Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,

Dalgalandı vatan.

19 Mayıs şiirleri





19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var...

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak...

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı...

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi...

İ. Hakkı TALAS



BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN'A SABAHA KARŞI

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından

Bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemal Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar

Cahit KÜLEBİ

