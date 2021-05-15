19 Mayıs Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?

Ülkemizde devlet ve özel sektörde çalışan milyonlarca öğretmenimiz vardır. Bu öğretmenlerimizin birçoğu ek ders yaparak ekstradan para kazanmaktadır. Çünkü ekonomi günden güne kötü bir duruma girmektedir. Öğretmenlere kendi maaşları yetmemektedir. Ayrıca sadece ek ders üzerinden para kazanan öğretmenlerimiz de vardır. Ülkemizde binlerce öğretmen ek ders yaparak para kazanmaya çalışmaktadır. Binlerce öğretmen’ta öğretmenlereödenecek mi sorusunun yanıtlarını arıyor.

19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ek ders ücretleri konusunda öğretmenlerin umut kaynağı oldu. 19 Mayıs, öğretmenler ve ülkemizdeki tüm vatandaşlar için resmi tatildir. Bu özel günde idari izinli sayılacak olan öğretmenlerimiz, ek ders ücretlerini alabilecek.