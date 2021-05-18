19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler

19 Mayıs şiirleri..En güzel 19 Mayıs şiirleri neler?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kutlanmaktadır. Her sene büyük bir coşku ile kutlanan 19 Mayıs ne yazık ki bu sene Covid-19 sebebiyle kalabalık ortamlarda kutlanamayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene evlerde kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli noktalarından biri sayılan 19 Mayıs , büyük önem arz etmektedir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu güne özel yazılmış olan birden fazla şiir ve yazı bulunmaktadır. En güzel 19 Mayıs şiirlerini sizler için derledik. 19 Mayıs şiirleri..
19 Mayıs Günü Atamız
19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük ATAMIZ.
Masmavi gözleriyle,
Eritmiş düşmanları.
Gençlere etmiş hediye,
Bu en büyük bayramı.
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı
Renklerde 19 Mayıs
Ak 19 Mayıs ak
Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.
Al 19 Mayıs al
Sivas'ta Mustafa Kemal...
Yeşil 19 Mayıs yeşil
Çimenlerde çocuklar oynaşır.
Mavi 19 Mayıs mavi
Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.
Mor 19 Mayıs mor
Sonrasını anlatmak zor.
Sarı 19 Mayıs sarı
10 Kasım'da bayraklar yarı.
Ak 19 Mayıs ak
Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
Pembe 19 Mayıs pembe,
Atatürk aklım sende.
Uğur YİYİT
19 Mayıs Türküsü
On dokuz Mayıs,
En yüce bayram.
Bize armağan,
Bıraktı Ata'm.
Sağız vatanca,
Kafamız zinde,
Tek bir kitleyiz,
Ata izinde.
Ata'yı sevmek,
Kutsal ülkümüz,
O'na benzemek,
Coşkun türkümüz.
Ata her yerde,
Yol gösteriyor,
Koşun güzele,
Bilime diyor.
Samsun'a O'nun,
Çıktığı bugün.
Vatanda düğün,
ON DOKUZ MAYIS GÜNÜ
Samsun Ufuklarından
Yeni bir Güneş Doğdu
Ata Adlı kahraman
Bandırma Vapuru'yla
Sahilden Rota Çizdi
Denizle kucaklaştı
Halkıyla selamlaştı
Köylü kentli halkımız
Limana toplandılar
Doğan günle birlikte
Onu selamladılar
Yurdumuzun baharı
Bugünde başlıyordu
Ufuklar aklanıyor
Şafaklar söküyordu
Bu yolcu tüm dünyayı
Yerinden sarsıyordu
Bu ulus özgürlüksüz
Yaşayamaz diyordu
Bu yüce komutana
Tüm halkı kucak açtı
Türklük ayağa kalktı
O'nunla kucaklaştı
Bu Aşk ile yanarak
Korku nedir bilmedi
Yatmadı uyumadı
Yokluk nedir bilmedi
O gün tarihler yazdı
Yeni doğan bir çağı
Bir başka gün yaşadı
Yurdun taşı toprağı
Şu ihtiyar dünyamız
Bir anda durakladı
Dağlar ayağa kalktı
Hep O'nu selamladı
Dünyaya kafa tuttu
Atatürk tek başına
Bütün düşmanlar döndü
Birer birer şaşkına
Türklük meş'alesini
Bütün ulusla yaktık
Kurtuluş savaşı'nı
İşte böyle başlattık
Kemal Kahramanoğlu
19 Mayıs tarihi anlamı nedir?
Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, itilaf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Atatürk bu günü gençlere hediye ederek onların değerini bir kez daha vurgulamıştır.
19 Mayıs tarihçesi
İlk kez 1926 senesinde Gazi Günü olarak Samsun’da kutlanmıştır. 24 Mayıs 1935 tarihinde Atatürk Günü olarak resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş’ın girişimleri ile Fenerbahçe Stadı’nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe’li olan sporcuların da katılımı ile birlikte spor günü halini almıştır. Bu kutlamalardan sonra yapılan Spor Kongresi’nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü’nün bütün gençliğe mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasını teklif etmiş ve Atatürk bu teklifi kabul etmiştir. Yasalaşan bu gün her sene bayram olarak kutlanmaktadır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bayramın adı 12 Eylül Darbesi’nden sonra ise Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı adını almıştır.