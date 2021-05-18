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19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl büyük bir coşku ile kutlanmakta ve törenler düzenlenmekteydi. Ancak bu yıl Covid-19 nedeniyle kutlamalar yapılmayacak ve kalabalık törenler düzenlenmeyecek. Bu yıl evde geçirilecek olan 19 Mayıs için en güzel şiirler araştırılmaya başlandı. Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu gün için yazılmış olan birden fazla şiir bulunmaktadır. 19 Mayıs şiirlerini sizler için hazırladık.

18 Mayıs 2021 Salı 15:48
19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler
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19 Mayıs şiirleri..En güzel 19 Mayıs şiirleri neler?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kutlanmaktadır. Her sene büyük bir coşku ile kutlanan 19 Mayıs ne yazık ki bu sene Covid-19 sebebiyle kalabalık ortamlarda kutlanamayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene evlerde kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli noktalarından biri sayılan 19 Mayıs , büyük önem arz etmektedir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih ve  aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu güne özel yazılmış olan birden fazla şiir ve yazı bulunmaktadır. En güzel 19 Mayıs şiirlerini sizler için derledik. 19 Mayıs şiirleri..

19 Mayıs Günü Atamız

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

Renklerde 19 Mayıs

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'ta Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasım'da bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

Uğur YİYİT

19 Mayıs Türküsü

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

ON DOKUZ MAYIS GÜNÜ

On dokuz Mayıs Günü

Samsun Ufuklarından

Yeni bir Güneş Doğdu

Ata Adlı kahraman

Bandırma Vapuru'yla

Sahilden Rota Çizdi

Denizle kucaklaştı

Halkıyla selamlaştı

Köylü kentli halkımız

Limana toplandılar

Doğan günle birlikte

Onu selamladılar

Yurdumuzun baharı

Bugünde başlıyordu

Ufuklar aklanıyor

Şafaklar söküyordu

Bu yolcu tüm dünyayı

Yerinden sarsıyordu

Bu ulus özgürlüksüz

Yaşayamaz diyordu

Bu yüce komutana

Tüm halkı kucak açtı

Türklük ayağa kalktı

O'nunla kucaklaştı

Bu Aşk ile yanarak

Korku nedir bilmedi

Yatmadı uyumadı

Yokluk nedir bilmedi

O gün tarihler yazdı

Yeni doğan bir çağı

Bir başka gün yaşadı

Yurdun taşı toprağı

Şu ihtiyar dünyamız

Bir anda durakladı

Dağlar ayağa kalktı

Hep O'nu selamladı

Dünyaya kafa tuttu

Atatürk tek başına

Bütün düşmanlar döndü

Birer birer şaşkına

Türklük meş'alesini

Bütün ulusla yaktık

Kurtuluş savaşı'nı

İşte böyle başlattık

Kemal Kahramanoğlu

19 Mayıs tarihi anlamı nedir?

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, itilaf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Atatürk bu günü gençlere hediye ederek onların değerini bir kez daha vurgulamıştır.

19 Mayıs tarihçesi

İlk kez 1926 senesinde Gazi Günü olarak Samsun’da kutlanmıştır. 24 Mayıs 1935 tarihinde Atatürk Günü olarak resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş’ın girişimleri ile Fenerbahçe Stadı’nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe’li olan sporcuların da katılımı ile birlikte spor günü halini almıştır. Bu kutlamalardan sonra yapılan Spor Kongresi’nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü’nün bütün gençliğe mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasını teklif etmiş ve Atatürk bu teklifi kabul etmiştir. Yasalaşan bu gün her sene bayram olarak kutlanmaktadır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bayramın adı 12 Eylül Darbesi’nden sonra ise Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı adını almıştır.


Son Güncelleme: 18.05.2021 15:48
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19 Mayısşiir
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