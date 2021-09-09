ÖSYM, 2021 yılının ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2021 ALES/2) gerçekleşeceği tarihi açıkladı. ÖSYM’nin açıklamasına göre lisans eğitimini bitirerek yüksek lisansa gitmek isteyen milyonlarca üniversite mezunu 19 Eylül 2021 Pazar günü 2021 ALES/2 sınavına girecek. Sınav tarihini öğrenen öğrencilerin aklında ise ‘’ALES sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?’’ sorusu dolanmaya başladı.

19 Eylül 2021 ALES Sınavı Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

Türkiye’nin 81 ilinde yapılacak olan 2021 ALES/2 sınavının tarihi 19 Eylül 2021 Pazar günü olarak açıklandı. Öğrenciler bu sınavda alacakları puanları 5 yıl boyunca kullanabilecek. Sınav 19 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Toplam 150 dakika sürecek olan 2021 ALES/2 sınavı 12.45’te sona erecek.

ÖSYM, 2021 ALES/2’nin sonuçlarını 14 Ekim 2021 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açacağını duyurdu. Yani sınav sonuçları 1 aydan kısa bir sürede açıklanacak.