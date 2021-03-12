18 Mart okullar tatil mi? Perşembe günü yarım gün mü?

Her yıl ülkenin dört bir yanında; büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmakta olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü bu sene covid-19 pandemisinden dolayı kutlanıp kutlanmayacağı merak edilmekte. Çanakkale’de hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi anacağımız bu gün kapsamında öğrencilerimiz okulların tatil olup olmadığını da merak etmekte.

18 Mart tarihinde okullar tatil edilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafınca yayımlanan çalışma takvimi kapsamında 18 Mart Perşembe gününde okullar tatil edilmeyecek, eğitim ve öğretime ara verilmeyecektir. Dersler işlenecektir. Normal şartlar altında her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları yapılmakta okullar 18 Mart’a özel gösteriler düzenlemekteydi. Lakin bu sene koronavirüsten dolayı okullarda tören ve kutlama olmayacağı düşünülüyor.

2021 senesinde resmi tatiller hangi günlere gelmekte?