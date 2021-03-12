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18 Mart okullar tatil mi? Perşembe günü yarım gün mü?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlamalarına sayılı günler kaldı. Binlerce şehidimizi anacağımız ve ülkenin geleceğini belirleyen Çanakkale Zaferi'ni tekrar kutlayacağımız günün tatil olup olmadığı da merak edilmektedir. Peki 18 Mart okullar tatil mi? Perşembe günü yarım gün mü?

12 Mart 2021 Cuma 22:10
18 Mart okullar tatil mi? Perşembe günü yarım gün mü?
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Her yıl ülkenin dört bir yanında; büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmakta olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü bu sene covid-19 pandemisinden dolayı kutlanıp kutlanmayacağı merak edilmekte. Çanakkale’de hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi anacağımız bu gün kapsamında öğrencilerimiz okulların tatil olup olmadığını da merak etmekte.

 

18 Mart tarihinde okullar tatil edilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafınca yayımlanan çalışma takvimi kapsamında 18 Mart Perşembe gününde okullar tatil edilmeyecek, eğitim ve öğretime ara verilmeyecektir. Dersler işlenecektir. Normal şartlar altında her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları yapılmakta okullar 18 Mart’a özel gösteriler düzenlemekteydi. Lakin bu sene koronavirüsten dolayı okullarda tören ve kutlama olmayacağı düşünülüyor.

 

2021 senesinde resmi tatiller hangi günlere gelmekte?

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında uygulanacak olan tatil Cuma gününe denk gelecek.
  • 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü, yani İşçi Bayramı Cumartesi gününde kutlanacaktır.
  • 19 Mayısıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılacak kutlamalar Çarşamba gününe denk gelecek.
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında uygulanacak tatil Perşembe günü olacak.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında uygulanacak tatil Pazartesi gününe denk geliyor.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk gelecektir.


Son Güncelleme: 12.03.2021 22:10
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