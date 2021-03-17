18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili 2, 3, 4 kıtalık şiirler

Çanakkale Zaferi’ne bir gün kala tüm yurtta heyecan devam ediyor. Ay yıldızlı kırmızı bayrağımız evlerimizin camlarına asılırken okullarda Zafer Bayramı için etkinlikler düzenleniyor. 18 Mart 1915 tarihinde ilan edilen Çanakkale Zaferi, öğrenciler okullarında şiirler okumak için yarışa girdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladığımız Çanakkale konulu şiirlerimiz haberimizde yer alıyor.

İşte Çanakkale Zaferi ile ilgili 2,3,4 kıtalık en güzel şiirler

ÇANAKKALE’M

Yedi düvel ortaklaşa bir oldu,

Ne var ne yok, Çanakkale’ye doldu.

Sandılar köpeksiz köy var orada,

Sınadılar gücümüzü deniz, hava, karadan.

Bizi yalnız bırakır mı hepimizi yaradan?

Kars, Sarıkamış, Çanakkale, Gelibolu;

Tarihimiz hep zaferlerle dolu.

Kırılsa da Mehmetçiğin kanadı, kolu…

Yolumuz hep istiklal yolu!

***





ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Gelmeyin ey düşmanlar

Çanakkale geçilmez

Bekler nice kahramanlar

Çanakkale geçilmez

18 mart zaferini

Herkes tanır Türk askerini

Ölür de vermez vatanını

Çanakkale geçilmez.

3 KITALIK ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

ÇANAKKALE SAVAŞI

Gökyüzünde ne bir duman var ne bir sis,

Sanmayın ne bir yaz günü ne de bir güz,

“Allah! Allah!” Nidaları yükselirken arşa,

Oluk oluk kanlar dökülürken baştan başa.

Kahraman ordumuzun çelik yürekli askerleri,

Kendilerine yuva edindiler siperleri.

Yumulmadı süngü gelene dek o ateş saçan gözleri,

Yiğitlerdi, yüreklilerdi, cesurlardı, yumuşacıktı kalpleri.

Bir güneş doğdu Anadolu’dan dik başlı,

Kahraman yiğit, er sözlü, mavi gözlü,

Doğacaktı, o beklenen hürriyet,

Her düşen şehidin takılıydı yüreğinde

Çanakkale’den alevlenen Cumhuriyet.

***

ÖLÜMSÜZ ŞEHİTLER

Çanakkale…Kalk ayağa, sık yumruğunu!

Hatice anam tasalanma Allah korur oğlunu

Bir Mehmet şehit olsa da bin Mehmet doğdu

Çiğnetmedi, çiğnetmeyecek bu eşsiz yurdunu

Bu topraklar uğruna ne canlar verildi, niçin?

Anam babam ağlıyor için için

Bin canım olsa bini de feda senin için

Koşun düşmana karşı, şehadet şerbeti için

Bugün 18 Mart, kulağımda hala mermi sesleri

Allah aşkıyla doluydu gönül kafesleri

Eşhed-ü Enla ile verdiler son nefesleri

Selam olsun sizlere! Çanakkale’min ölümsüz şehitleri

***

ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER 4 KITALIK

UNUTULMASIN ÇANAKKALE

Düşman girdi yurda, dağıldı her yana

Kara kara bulutlar çökmüştü semaya

Dua ediyordu analar ağlaya ağlaya

Gözler kan çanağına dönsün, Çanakkale geçilmesin.

İnletiyordu her yanı top, tüfek sesleri

Mehmetçiğin iman dolu göğsüydü düşmana siperi

Açtılar, susuzdular üşümüştü yarı çıplak bedenleri,

El, kol, bacak, kafa dağılsın;Çanakkale geçilmesin.

Nice analar vardı orduya taşırdı mermi

Kar, soğuk demeden Mehmet’e ulaştırmaktı tek derdi

Vatan uğruna feda etti kundaktaki bebeği

Ölsün yavrular, vatan mezarım olsun ;Çanakkale geçilmesin.

Mehmetçik dar etti Çanakkale’yi yedi düvele,

İzin vermediler namuslarına uzanan namahrem ele

Bundan gayrı hiçbir düşman kapılmasın boş hayale

Silinmez kan ile yazıldı “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”.

***



BENİM GÖZÜMDE ÇANAKKALE

Bilmezdim bu zorluklarla kazandığımızı,

Bilmezdim bu kadar ananın ağladığını.

Bilmezdim benim yaşımdaki çocukların asker olduğunu,

Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.

Bilmezdim ben yemek beğenmezken sizin ekmeğe muhtaç olduğunuzu,

Bilmezdim şarkılara söz olmuş destanınızı.

Bilmezdim Çanakkale’de toprağın kanadığını,

Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.

Bilmezdim şehit olmanın gururunu.

Bilmezdim Türk olmanın onurunu.

Bilmezdim Çanakkale deyince yüreklerin sızladığını,

Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.

Bilmezdim savaşta yuvaların yıkıldığını.

Bilmezdim yüce şehitlerin ölümsüz olduğunu.

Bilmezdim Atalarımın kahraman olduğunu,

Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.



