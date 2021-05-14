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17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?

Salgın nedeniyle ramazan ayı içerisinde tam kapanmaya giden ülkemizde Pazartesi sabah beşten itibaren tam kapanma dönemi sona erecek. Tam kapanmanın bitmesiyle beraber veliler anaokullarını açılıp açılmayacağını merak ediyor. 17 Mayıs Pazartesi günü anaokulları açık olacak mı? Anaokulları ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar.

14 Mayıs 2021 Cuma 22:18
17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan salgın tedbirleri kapsamında ülke olarak 17 gün tam kapanmaya gittik. 17 günlük sürenin bitmesine az bir süre anaokullarında çocukları olan vatandaşlarımız anaokullarının açık olup olmayacağını merak ediyor.

17 Mayıs Pazartesi günü bitecek salgın tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlık 17 Mayıs Pazartesi günü ile beraber yüz yüze eğitime direk geçilmeyeceğini ve uzaktan eğitiminin devam edeceğini bildirdi. Bu kapsamda 17 Mayıs Pazartesi günü anaokulları da açılmayacak.

Salgın tedbirlerinin kademeli olarak yavaş yavaş kaldırılması planlanırken mayıs sonuna kadar okullların açılacağı tahmin ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı anaokullarının ne zaman açılacağını o tarihlerde cevap verecektir.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
Anaokulu17 Mayıs Pazartesi
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