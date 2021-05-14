17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan salgın tedbirleri kapsamında ülke olarak 17 gün tam kapanmaya gittik. 17 günlük sürenin bitmesine az bir süre anaokullarında çocukları olan vatandaşlarımız anaokullarının açık olup olmayacağını merak ediyor.
Salgın tedbirlerinin kademeli olarak yavaş yavaş kaldırılması planlanırken mayıs sonuna kadar okullların açılacağı tahmin ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı anaokullarının ne zaman açılacağını o tarihlerde cevap verecektir.
Son Güncelleme: 14.05.2021 22:18