17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan salgın tedbirleri kapsamında ülke olarak 17 gün tam kapanmaya gittik. 17 günlük sürenin bitmesine az bir süre anaokullarında çocukları olan vatandaşlarımız anaokullarının açık olup olmayacağını merak ediyor.

günü bitecek salgın tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlık 17 Mayıs Pazartesi günü ile beraber yüz yüze eğitime direk geçilmeyeceğini ve uzaktan eğitiminin devam edeceğini bildirdi. Bu kapsamda 17 Mayıs Pazartesi günü anaokulları da açılmayacak.

Salgın tedbirlerinin kademeli olarak yavaş yavaş kaldırılması planlanırken mayıs sonuna kadar okullların açılacağı tahmin ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı anaokullarının ne zaman açılacağını o tarihlerde cevap verecektir.