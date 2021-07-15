17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?

Hafta sonları genellikle sınavlar düzenlenmektedir. Her hafta genellikle bu hafta sonu sınav var mı sorusu sorulmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan sınavlar hafta sonu düzenlenmektedir. 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde sınav var mı ?

17-18 Temmuz 2021 sınav takvimi

17 ve 18 Temmuz tarihlerinde düzenlenen herhangi bir sınav bulunmamaktadır ama ilerleleyen belirli tarihlerde sınavlar olacaktır. 2021 yılının sonuna kadar belirli tarihlerde sınavlar düzenlenmektedir. Bu yılın sonuna kadar olacak sınavların tarihleri merak edilmektedir. Aşağıda 2021 yılının sonuna kadar olacak sınavların tarihleri yer almaktadır. Sınav takvimi şu şekildedir;

1 Ağustos tarihinde KPSS A grubu ve Öğretmenlik ( Genel Yetenek ve Genel Kültür,Eğitim Bilimleri sınavı olacak. Sınavın başlama saati 10:15’dir.

7 Ağustos 2021 günü saat 10:15’de KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınavı düzenlenecek.

8 Ağustos 2021 günü saat 10:15’de KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2.oturum sınavı olacak.

15 Ağustos 2021 10:15’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

21 Ağustos günü e-YDS 2021/11 İngilizce

29 Ağustos 10:15’de Yökdil/2 sınavı olacak

Tus 2.dönem 5 Eylül 2021 tarihinde olacak

2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem: 05.09.2021

2021-ALES/2: 19.09.2021

e-YDS (e-YDS 2021/12 İngilizce): 25.09.2021

2021-EUS: 26.09.2021

2021-STS Eczacılık: 26.09.2021

2021-DUS: 03.10.2021

STS Diş 2021-STS Diş Hekimliği: 03.10.2021

2021-YDS/2: 10.10.2021

e-YDS (e-YDS 2021/13 İngilizce): 13.11.2021

2021-ALES/3: 21.11.2021

e-YDS (e-YDS 2021/14 İngilizce): 11.12.2021

2021-İSG/2: 12.12.2021

2021-YDUS: 19.12.2021