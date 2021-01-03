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15 tatil ne zaman? 2021 MEB tatil tarihini açıkladı mı?

15 tatil ne zaman? 2021 MEB tatil tarihini açıkladı mı? haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 3 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 20:58
15 tatil ne zaman? 2021 MEB tatil tarihini açıkladı mı?
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Türkiye de covıd-19 salgın hastalığı nedeni ile okullar uzaktan eğitime geçmişti. Daha sonrasında kısa süreliğine yüz yüze eğitime geçen okullar artan vaka sayılarından kaynaklı önlem olarak tekrar 22 Kasımdan itibaren uzaktan eğitime döndü. Bakanlar kurulu tarafından okulun 4 Ocak tarihine kadar açılmayacağı belirtildi.

2021 SÖMESTR TARİHLERİ

Geçtiğimiz bu zorlu süreçte öğrencilerin kafası oldukça karışık. 15 tatilin ne zaman olacağı gündem konumuz haline gelmiş durumda. 4 Ocak tarihine kadar okulların yüz yüze eğitime geçmeyeceği belirtilmişti fakat daha sonra ki süreçte okulların nasıl devam edeceği vaka sayılarına göre belirlenecek bir süreç olarak karşımızda.

Okulların 22 Ocak 2021 tarihinde okulların ara tatile girmesi bekleniyor. 8 Şubat tarihinde ise okulların açılması bekleniyor. Tarihler pandemi sürecine göre değişiklik gösterecektir.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 20:58
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Karne15tatil
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