15 Şubat yüz yüze eğitimin ile köy okullarında uygulanacak kurallar

Bütün dünyada görülen yeni tip koronavirüs salgınına karşı getirilen tedbirler doğrultusunda, pozitif vakaların düşmesi sonucunda eğitim hayatında yeni bir dönem başlıyor. Geçen sene Mart ayından itibaren eğitim uzaktan devam ediyor. Uzaktan eğitim öğrenciler üzerinde ki etkisi doğrultusunda eğitimde yeni uygulamaya geçildi. Bu uygulama kapsamında köy okullarında 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime başlanması kararı verildi.

MEB yetkilileri, yeni eğitim uygulaması kapsamında, COVID-19 tedbirleri ile başlayacak yeni döneme dair kuralları okullara iletti.

Haftada 5 gün yüz yüze eğitim!

15 Şubat tarihinde birleştirilmiş sınıf uygulaması olan okulların hepsi, köy gibi seyrek nüfusu olan yerleşim yerlerinde bulunan bütün ilkokul, ortaokul ve anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. 1 Mart tarihinden itibaren ilkokullar, 8 ve 12. Sınıflar okullarına başlayacaklar.

Dersler 30, teneffüsler ise 10 dakika olacak

İlkokul öğrencileri haftanın 2 günü okula gidecekler. 8 ve 12. Sınıfların yüz yüze eğitim yapacakları günler ve eğitime başlama ile bitiş saatleri okul yönetimlerince öğretmenler ile beraber belirlenecek. Dersler 30, teneffüsler de 10 dakika sürecek.

Müzik ve Beden Eğitim Dersleri uzaktan eğitim ile yapılacak

İlkokulla giden öğrenciler; Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce derslerini yüz yüze eğitim ile alacaklar.

Bu derslerin dışında 4. Sınıf giden öğrenciler haftada 2 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini de alacaklar. Müzik, Resim ve Beden Eğitimi gibi dersler de uzaktan eğitim ile verilecek.

Dersler LGS ile YKS ağırlıklı olacak

LGS sınavına girecek olan 8. Sınıf öğrencileri için LGS, 12. Sınıf öğrencilerine ise YKS hazırlık dersleri ağırlıklı olarak eğitim verilecek.

Gitmek istemeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaklar

Yüz yüze eğitim alması için çocuklarının okula gitmesini istemeyen veliler, müdürlüğü yazılı başvuru yapabilecekler. Bu sayede çocukları devamsız sayılmamış olacak.

Öğrenci, öğretmen ile görevliler kısıtlamalardan muaf olacaklar

Öğrenci, öğretmen ve çalışanlar durumlarını eğitim kurumlarının vereceği kurum adresi ile çalışma veya ders programını bulunduran belgeyi ibraz etmek şartı ile, güzergah ve ilgili saatler ile sınırlı olarak kısıtlamalardan muaf olacaklar.

Toplu ulaşımda da serbestlik

Eğitim kurumlarında öğrenci, öğretmen ile çalışanlardan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altında olanlar, toplu ulaşım kısıtlamalarından da muaf olacaklar.