15 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı, okulların açılışı ertelenecek mi?

Pandemi sürecinde eğitime ara verilmiş ve öğrenciler uzaktan eğitim modeliyle eğitimlerini sürdürmeye başlamıştı. 2021 yılıyla vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama sürecinin başlaması okulların yarıyıl tatilinden sonra açılabileceğini gündeme getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitime geçilme sinyalini vermişti. Bakan Selçuk’un bu açıklamasının ardından öğrenciler 15 Şubat Pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı.

Bakan Selçuk müjdeyi verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir etkinlik kapsamında 81 ildeki öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Selçuk, okulların açılmasına yönelik de konuştu. Bakan Selçuk açıklamasında okulların ikinci dönemde salgının azalması durumunda açılacağını duyurdu.

Ziya Selçuk, 15 Şubat Pazartesi günü itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitimin olabilecek en yüksek kapasiteyle başlamasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk vaka sayılarındaki duruma göre kesin kararın verileceği kötü bir senaryo olması halinde ise 15 Şubat yerine okulların 15 Mart tarihinde de açılmasının gündemlerinde olduğunu belirtti.