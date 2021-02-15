15 Şubat okullarda kar tatili olan iller hangileri?

Birçok ilde kar yağışının etkisi artmaya devam ediyor. 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitim yapmayı planlayan bazı iller, kar yağışı nedeniyle ertelendi. "Okul yarın kapalı mı? Yüz yüze eğitim ve çevrimiçi eğitim ne olacak?" Bu soruların cevapları merak edilmeye başlandı.

İstanbul'da okullar tatil mi? Online eğitim var mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve fırtınalar nedeniyle tüm eğitim kurumlarının 17 Şubat'a kadar yüz yüze eğitime ara verdiğini söyledi. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.

Kastamonu'da okullar tatil mi? Online eğitime ara verildi mi?

Kastamonu'da beklenen kâr artışı nedeniyle yarın (bugün) doğrudan eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat Pazartesi günü il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği için şehir merkezi ve merkez ilçe köylerinde yüz yüze eğitim ve destek kursları ile eğitimlerin bir gün süreyle askıya alındığı belirtildi. Açıklamada uzaktan eğitimin tüm sınıflarda devam edeceği belirtildi.

Çanakkale'de okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime Çanakkale'de yaşanan kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Buna göre; Yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü Çanakkale'de başlayacak. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ve hamile personel yarın (bugün) idari izinli olacak.

Zonguldak’ta okullar tatil mi? Online eğitime ara verildi mi?

Zonguldak valisinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından şehirde yoğun kar yağışı beklendiği için buzlanma ve don gibi şiddetli kış koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, 15 Şubat Pazartesi günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda başlayacak sınıf eğitiminin 1 gün ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Uzaktan eğitim, öğrenimin kesintiye uğramaması için Pazartesi günü yapılacaktır.

Sakarya'da okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim iptal mi?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan ve yarında devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için, 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır "dendi.

Balıkesir’de okullar tatil mi? Online eğitim var mı?

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentin okullarında yarın (bugün) başlaması planlanan doğrudan eğitime, kar nedeniyle 1 gün ertelendiğini açıkladı. Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın (bugün) başlaması planlanan resmi ve özel anaokulları, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin sürekli kar yağışı ve ulaşım aksaklıkları ihtimali nedeniyle 1 gün ertelendiğini belirtti.

16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitime başlanacağını ifade eden Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." İfadelerine yer verdi.

Tekirdağ'da okullar tatil mi?

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (bugün) doğrudan eğitime başlama kararı alan okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Tekirdağ Vali İl Hıfzıssıhha Kurulu, yoğun kar yağışı nedeniyle okulu 2 gün süreyle erteleme kararı aldı.

Validen yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir" şeklinde ifadeler yer aldı.

Enez' de eğitime 1 gün ara verildi

Enez Kaymakamı, 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı, mahalle merkezi ve köylerin tipi nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Bursa'da okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Bursa Valisi'nden yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta yapılması planlanan doğrudan eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği açıklandı.

15 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek doğrudan eğitimin Bursa'da etkili kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini tespit etti.

Bursa Valisi'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olası ulaşım riskleri nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze başlanması, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yatılı kurslar ve günübirlik Kuran kurslarında aynı tarihte olması kararı verildi. Yüz yüze başlama 15 Şubat 2021 yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesi için tarihten itibaren 2 gün süreyle öğrenmenin ertelenmesine ve özel rehabilitasyonda eğitimin 2 gün süreyle durdurulmasına karar verildiği açıklandı

Düzce'de okullar tatil mi? Online eğitime ara mı verildi?

Düzce Valisi, bazı okullarda yarın (bugün) başlaması nedeniyle kişisel eğitimlerin kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi. Valinin açıklamasına göre İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Cevdet Ataya başkanlığında bir toplantı yaptı.

Şehirde kar yağışının devam etmesi beklenen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat'ta il merkezinde ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel ana okullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, rehabilitasyon merkezleri, kreşlerin, bakımevlerinin ve yaygın eğitim kurslarının ve tüm resmi ve özel kursların 2 gün süreyle askıya alındığı belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de 2 gün idari izinli olacağı bildirildi.

Bolu'da okullar tatil mi? Online eğitim var mı?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini açıkladı.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın kentte olası yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alındığını belirtti.

Ümit, il ve ilçelerinde çalışan tüm engelli ve hamile memurların 2 gün idari izinli olmalarına karar verildiğini de duyurdu.

Kocaeli'de okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim iptal mi?

Kocaeli Valisi, kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Valinin açıklamasında yarın (bugün) ve Salı günü yoğun kar yağışı ve fırtınanın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağdur olmaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve engelliler ile hamile kadınların ek talimat veya talebe gerek kalmaksızın 2 gün idari izinli olacağı kaydedildi.

Yalova'da okullar tatil mi? Online eğitim devam mı?

Yalova'da direkt eğitimin kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15 ve 16 Şubat tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmiştir." Söylendi.

Çankırı'da okullar tatil mi? Online eğitim var mı?

Çankırı'da hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli olacağı bildirildi.

Valinin açıklamasında, şehirde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşım aksaklıkları ve diğer olası tehlikeler nedeniyle tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 15-16 Şubat 2021 Pazartesi ve Salı günleri idari izinli kabul edileceği belirtildi.

Kütahya'da okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Vali Kütahya Ali Çelik, kar yağışı nedeniyle doğrudan eğitimin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinde yapmış olduğu açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde 1 gün süreyle ertelenmiştir." Bilgilerini aktardı.

Sinop'ta okullar tatil mi? Online eğitim var mı?

Yarın (bugün) bazı okullarda başlaması nedeniyle yüz yüze eğitimin, Sinop'ta etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat Pazartesi günü il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği için şehirdeki tüm devlet ve özel okullarda doğrudan eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada uzaktan eğitimin tüm sınıflarda devam edeceği belirtildi.

Bartın'da okullar tatil mi? Online eğitim devam mı?

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

Valinin açıklamasında, il geneli kapsamında ara sıra meydana gelen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (bugün) planlanan tüm okul ve kursların bir gün süreyle askıya alındığı belirtildi. Ayrıca, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kişilerin yarın (bugün) idari izne alınacağı kaydedildi.