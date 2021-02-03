12. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'de uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Erdoğan, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yüz yüze eğitime yakın bir süreçte geçileceğinin müjdesini verdi.

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirirken, diğer bölgelerde 1 Mart tarihinde de 8 ve 12.sınıf öğrencileri için okulların açılacağını duyurdu.