İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

11 Ocak 2021 okul var mı? Öğrenciler okula gidecek mi?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağını duyurdu. Kamuoyuna duyurulan haberde veliler ve öğrenciler 11 Ocak Pazartesi günü okula gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:03
11 Ocak 2021 okul var mı? Öğrenciler okula gidecek mi?
Takip Et:

Kovid-19 sebebi ile eğitim- öğretime ara verilirken dersler uzaktan işlenmeye devam ediyor.  Yeni bir duyuruya kadar yüzyüze eğitim için  15 Şubat’a ertelenen eğitim hayatında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklara seslenerek 11 Ocak Pazartesi günü okullarda İstiklal Marşı çalınacağını ve bayrak töreni yapılacağını duyurdu.  Çocukların ise uzun zamandır evlerinden pazartesi ve cuma günleri İstiklal Marşını evlerinde okurken Bakan Ziya Selçuk bu sefer camlara çıkarak okunmasını istedi. Bütün okullardan İstiklal Marşı’nın okunacağını söyleyen Bakan veliler ve çocuklar tarafından yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Bazı veli ve öğrencilerin okullara gidileceğini anlaması ile kargaşaya sebep olan duyuruda Bakan Selçuk açıklama yaparak yanlış anlaşılmaları engelledi. 
 

Saat 10.00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı duyuruda 11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00 camlarda olunacağını söyleyen Bakan şu sözlerle ifade etti.

“Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı’mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.” dedi.
 

Çocukların TRT EBA kanalından bayrak fotoğrafı ile İstiklal Marşı’nın söylediği bu sefer değişiklik olarak, yeni bir haftaya başlarken söylenmesini isteyen Bakan:

“ İstiklal Marşı’mızı 7’den 77’ye hep birlikte söylerken buluşalım.11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00’da İstiklal Marşı’mız yayımlanacak." ifadelerine kullandı.

11 Ocak Pazartesi günü okula gidilmeyeceğini, sadece okullardan İstiklal Marşı’nın sesleneceğini söyleyen Bakan yanlış anlaşılmaların önüne geçti.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 13:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıZiya SelçukIstiklal Marşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT EBA TV 11-15 Ocak 2021 Programı belli oldu EBA tv yayın akışı ve tekrar ders saatleri
TRT EBA TV 11-15 Ocak 2021 Programı belli oldu EBA tv yayın akışı ve tekrar ders saatleri
Bakan Selçuk'tan 'bayrak töreni' çağrısı: Evlerinizden bize katılır mısınız?
Bakan Selçuk'tan 'bayrak töreni' çağrısı: Evlerinizden bize katılır mısınız?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli duyuru! Yarın tüm okullarda gerçekleşecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli duyuru! Yarın tüm okullarda gerçekleşecek
MEB'den son dakika duyurusu! 11 Ocak'ta okullarda bayrak töreni yapılacak
MEB'den son dakika duyurusu! 11 Ocak'ta okullarda bayrak töreni yapılacak
Liselere yerleştirme süreciyle ilgili çalışmalar başladı
Liselere yerleştirme süreciyle ilgili çalışmalar başladı
Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor
Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor

Popüler Haberler

11 Ocak 2021 okul var mı? Öğrenciler okula gidecek mi?
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Exxen Kaçış yarışması başvurusu nasıl yapılır? Exxen kaçış başvuru formu
‘Survivor’ 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Evlenmek için sağlık raporu almak zorunlu mu? Evlilik için sağlık raporu nereden, nasıl alınır?
Kimler devletten kira yardımı alabilir? Kira yardımı başvuru şartları nelerdir, nereye başvuru yapılır?
Emanet dizisinde Cansu karakterine Rüya Coriç hayat veriyor
Fox TV canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Ramazan Bayramında fırınlar ve marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama
Ubisoft karantina günlerine özel 3 Oyun ücretsiz oldu
Kurban Bayramında hava durumu nasıl olacak? Kurban bayramı Türkiye geneli hava sıcaklıkları
2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ yeni başvuru ve sınav takvimi belli oldu
Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen anlattı
2021 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Ocak 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve kullanıcı yorumları
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu yaşı ve oynadığı diziler
Ayrıntılı (Renkli) ultrason ücretleri ne kadar? Hangi özel hastaneler ve doktorlar çeker? 2021 güncel fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.