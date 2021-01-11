11 Ocak 2021 okul var mı? Öğrenciler okula gidecek mi?

Kovid-19 sebebi ile eğitim- öğretime ara verilirken dersler uzaktan işlenmeye devam ediyor. Yeni bir duyuruya kadar yüzyüze eğitim için 15 Şubat’a ertelenen eğitim hayatında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklara seslenerek 11 Ocak Pazartesi günü okullarda İstiklal Marşı çalınacağını ve bayrak töreni yapılacağını duyurdu. Çocukların ise uzun zamandır evlerinden pazartesi ve cuma günleri İstiklal Marşını evlerinde okurken Bakan Ziya Selçuk bu sefer camlara çıkarak okunmasını istedi. Bütün okullardan İstiklal Marşı’nın okunacağını söyleyen Bakan veliler ve çocuklar tarafından yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Bazı veli ve öğrencilerin okullara gidileceğini anlaması ile kargaşaya sebep olan duyuruda Bakan Selçuk açıklama yaparak yanlış anlaşılmaları engelledi.



Saat 10.00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı duyuruda 11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00 camlarda olunacağını söyleyen Bakan şu sözlerle ifade etti.

“Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı’mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.” dedi.



Çocukların TRT EBA kanalından bayrak fotoğrafı ile İstiklal Marşı’nın söylediği bu sefer değişiklik olarak, yeni bir haftaya başlarken söylenmesini isteyen Bakan:

“ İstiklal Marşı’mızı 7’den 77’ye hep birlikte söylerken buluşalım.11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00’da İstiklal Marşı’mız yayımlanacak." ifadelerine kullandı.





11 Ocak Pazartesi günü okula gidilmeyeceğini, sadece okullardan İstiklal Marşı’nın sesleneceğini söyleyen Bakan yanlış anlaşılmaların önüne geçti.