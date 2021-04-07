11 Nisan Pazar günü hangi sınav var?

Salgın dolayısıyla getirilen kısıtlamalar bu hafta sonu da devam ediyor. İşte kısıtlamaların uygulanacağı iller ve hafta sonu yapılacak olan sınavlar:

11 Nisan 2021 tarihinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu konuşmada yeni önlemlerden bahsetti. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı illere göre farklılık gösteriyor.

Çok yüksek riskli illerde (Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edine, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak) hafta sonları kısıtlama uygulanacak. Kırmızı kategorideki illerde yasak Cuma günü 21.00’de başlayacak ve pazartesi 05.00’de bitecek.

Düşük ve orta riskli olan şehirlerde (Şınak) ise hafta sonu 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yüksek riskli şehirlerde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli) cuma günü 21.00’de başlayacak ve cumartesi 05.00’de bitecek. Sonrasında cumartesi 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar devam edecek.

11 Nisan 2021 hangi sınav yapılacak?

2020 senesinde yapılacak olan fakat pandemi sebebiyle ertelenen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav yerleri açıklandı mı?

Adayların merakla beklediği DHBT sınav yerleri yayınlandı. Sınava girecek olan adaylar sınav hakkındaki bilgilere ve sınava giriş yerlerine https://ais.osym.gov.tr/ adresine tıklayarak ulaşabilir.

Refakatçiler yasağa uyacak mı?

Yasaktan muaf olanlar sınav görevlileri ve refakatçilerdir.Sınava girecek adayların yanında bir refakatçi bulunabilir.Refakatçilerin kimlik dışında herhangi bir belge bulundurmasına gerek yoktur.