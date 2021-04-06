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10 Nisan 2021 Cumartesi günü hangi sınav var?

10 Nisan 2021 Cumartesi günü hangi sınavın bulunduğu adaylar tarafından merak edilmektedir. Şehirlerin risk durumlarının artması ile birlikte birçok şehirde hafta sonu yasakları da uygulanmaktadır.

06 Nisan 2021 Salı 23:23
10 Nisan 2021 Cumartesi günü hangi sınav var?
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10 Nisan Cumartesi gününde hangi sınavın bulunduğu ve sokağa çıkma yasağı olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

10 Nisan 2021  Cumartesi hangi sınav var?

10 Nisan günü DİB MBSTS yani Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır.

DİB MBSTS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgesini almak isteyenler ÖSYM intenet sitesine TC kimlik numara ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilirler.

10 Nisan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

9 Nisan günü saat 21’den başlayarak 11 Nisan sabah 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır.

İllerin korona virüs risk durumları nedir?

Düşük risk grubundaki şehirler: Şınak

Orta risk grubundaki şehirler: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

Çok yüksek risk grubu bulunan şehirler: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edine, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak



Son Güncelleme: 06.04.2021 23:23
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10nisanSınav
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