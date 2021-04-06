10 Nisan 2021 Cumartesi günü hangi sınav var?

10 Nisan Cumartesi gününde hangi sınavın bulunduğu ve sokağa çıkma yasağı olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

10 Nisan 2021 Cumartesi hangi sınav var?

10 Nisan günü DİB MBSTS yani Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır.

DİB MBSTS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgesini almak isteyenler ÖSYM intenet sitesine TC kimlik numara ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilirler.

10 Nisan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

İllerin korona virüs risk durumları nedir?

9 Nisan günü saat 21’den başlayarak 11 Nisan sabah 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır.

Düşük risk grubundaki şehirler: Şınak

Orta risk grubundaki şehirler: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

Çok yüksek risk grubu bulunan şehirler: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edine, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak