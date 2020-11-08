10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk'ün ölüm yıl dönümü okullar açık mı?

Bugünlerde insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin daimi kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önemini öğrendi. 1881'de doğan ve 10 Kasım 1938'de vefat eden Atatürk için her 10 Kasım milli yas günüdür. 10 Kasım'ı içeren haftaya Atatürk haftası denir. Bu nedenle ülke çapında Mustafa Kemal Atatürk anılır ve okullarda çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenirdi. Ankara'da Anıtkabir'in, İstanbul'da Atatürk'ün kullandığı adreslere akın edilir ve 10 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleşen Cumhuriyetin kurucusu olan ulu önder Atatürk’ün yıldönümünü bu hafta milyonlarca kişi anar.

Her 10 Kasım'da siren 09.05'e ulaştığında siren çalar ve Atatürk'e saygı duyulur. O sırada ülke çapında milyonlarca insan sessizce ayağa kalkar. Türkiye Büyük Millet Meclisi dışındaki tüm ülkelerin ulusal bayrakları yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar ise hiçbir zaman bayraklar yarıya indirilmediği söylenmelidir. 10 Kasım'da binlerce öğrenci, işçi, memur ve insan Atatürk'ü anabilmek için 23 Nisan, 29 Ekim ve 19 Mayısıs'ın resmî tatil olup olmadığını ve 10 Kasım'ın resmi tatil olduğu sıralarda 10 Kasımın resmi tatil olup olmadığını bilmek istiyor.

10 Kasım 2020 Salı Resmî Tatil Mi?

10 Kasım 2020 Okullar Açık Mı? Tatil Mi? Okullar Kapalı Mı?

Atamızın dünyadan göç etmiş olduğu 10 Kasım günü resmî tatil değildir. 10 Kasım 2020 Salı günü ne okullar ne de işyerleri kapanmayacak. İşçiler, memurlar, çalışanlar ve öğrenciler günlük işlerine devam ediyor. Bazı kuruluşlar bugün için özel etkinlikler veya planlar düzenlese de bazı kuruluşlar bugün yokmuş gibi davrandılar. Ülkemizdeki birçok olay gibi bu duruma da vicdanlar devreye girmektedir.

Coronavirüs salgınına rağmen okullarda yüz yüze eğitimler kademeli olarak başladı. Bu nedenle milyonlarca öğrenci ve ebeveynler okullara hazırlık içerisinde. Peki okul 10 Kasım'da açık mı? Resmî tatil olmadığı için bugünden itibaren ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve diğer eğitim kurumlarında eğitim faaliyetleri devam edecek. Bazı okullar faaliyetler ve planlar düzenleyebilir. Ancak uzaktan eğitim faaliyetleri rahatsız edilmeyecektir.

10 Kasım 2020 Bankalar Açık Mı? Bankalar Çalışıyor Mu?

Özel sektörün işleyişi genellikle resmi tatillerde bile devam etse de 10 Kasım'da herhangi bir değişiklik olmayacak. O Tarihteki tüm bankalar açık ve çalışıyor

10 Kasım'da Resmi Kurumlar ve Devlet Daireleri Açık Mı?

Tüm devlet kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, devlet daireleri, genel bürolar, bürolar, vergi büroları, SGK büroları Nüfus müdürlüğü, noterlik ve sağlık ocağı 10 Kasım'da faaliyetlerine devam edecek. 10 Kasım'da Atatürk'ün ölümünü anma töreni Olsun ya da olmasın, özel ve kamu sektörünün işlevleri devam ediyor.