10 Kasım için şiirler 2020 10 Kasım kısa en güzel şiirler

2020 senesinin 10 Kasım gününe sayılı günler kaldı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan gidişinin yıldönümü olan 10 Kasım, 1938 senesinde Türk milletini büyük yasa boğmuştur. Atatürk’ ü anmak istemekte olan vatandaşlarımız ve küçüklerimiz için ise en güzel şiirleri bir araya topladık.

Atatürk Adlı Şiir

Düşmanların pençesinden,

Sen geri aldın vatanı,

En yükseğe diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor,

Her masum millet,

Çizdiğin yoldan ilerliyor.

Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramanısın,

Damarlarımızda akan,

Eşsiz ve asil kansın.

-Birkan Soylu

Büyük Atatürk Adlı Şiir

Biniyorken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşündüğündü senin; “Vatan, Millet Sakarya”.

Çakmak misali gözlerin, bakarken ufuka,

İlaç olmaya hazırdın milletin, kanayan yarasına,

Yarın çok geçti, durma nedir bilmeden,

Erzurum’ dan Sivas’ a, şimşek gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatana,

Kongrelerde başlayan, Kurtuluş Savaşı’ nda.

Bizler taşıyacağız Cumhuriyeti sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatanımın toprağında.

-Birkan Soylu

Kurtuluşun Öncüleri Adlı Şiir

Yan yana gelmiş iki çocuk görsem,

İşte Atatürk diyorum

Özgürlük toprağı için gün doğuyor,

İçten içe mutlu ediyor.

İki öğrenciyi konuşurken görsem

İçimde güneş doğuyor,

Aramızda yürüyen bir bakış misali

Mustafa Kemal geliyor.

İki işçiyi kol kola görsem,

Ekmeğim artıyor aniden

Işık yayılıyor her yere

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

Kuruluş için atılan adımların ilki

Bağımsızlık çağrısında toplanmış hepsi

Uzatmışlar bize ellerini.

-Mehmet Kıyat

10 Kasım Adlı Şiir

Tarih 10 Kasım 1938’ de,

Perşembe gününde

Atamız ölmüş,

Saat dokuzu beş geçe,

Matem havası çökmüş,

Aziz milletin üzerine,

Akan yaşlar sel olmuş,

Akmış gitmiş Marmara Denizi’ ne

Akın akın milletim,

Koşmuş Dolmabahçe sarayına,

Ulu önder artık,

Yokmuş aramızda.

Atatürk olmadan yaşam,

Zorlu bir süreç olmuş milletimde,

Gönüllerde yaşamış,

O güzel sözleri ile.

Bırakmış bizlere,

Göz nuru cumhuriyeti,

Var olduğu müddetçe bu dünya,

Unutmamalıyız kıymetini.

-Birkan Soylu

10 Kasım günü PTT’ ler Çalışacak mı

10 Kasım günü resmi tatil kabul edilmemektedir ve bu neden ile devlet daireleri ile bankalar, çalışma sürecinde herhangi bir farklılık göstermeyecek. 10 Kasım’ın Salı günü yaşanacak olması ile; hastaneler, PTT’ ler ve bankalar normal bir şekilde çalışmaya devam edecek.

10 Kasım Günü Bankalar Açık Olacak Mı

Atamız’ ın aramızdan göçmesinin 79’ uncu senesi olan 10 Kasım gününde bankada çalışmakta olan işçiler ve bankanın müşterileri,”10 Kasım gününde bankalar açık olacak mı?” gibi sorulara cevap aramaktadır. 10 Kasım’ ın resmi bir tatil olarak kabul edilmemesi sebebi ile 10 Kasım gününde bankalar çalışmaya devam edecek.