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10 Kasım günü okullar açık mı, uzaktan eğitim olacak mı?

10 Kasım günü okulların açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde okullarda uzaktan eğitimin olup olmayacağı merak ediliyor.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:01
10 Kasım günü okullar açık mı, uzaktan eğitim olacak mı?
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10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde uzaktan eğitimin olup olmayacağı merakla araştırılıyor.

10 Kasım’da uzaktan eğitim olacak mı?


10 Kasım günü uzaktan eğitimin olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. 10 Kasım’ın resmi tatiller içerisinde bulunmaması nedeniyle devlet daireleri ve bankalar çalışmaya deva edecek. 10 Kasım’ın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle hastaneler, PTT ve bankalar vatandaşlara hizmet verecek. Okullarla ilgili de henüz bir değişiklik yaşanmadığından öğrenciler eğitimlerine devam edecek.

10 Kasım’ın resmi tatil kabul edilmemesi nedeniyle uzaktan eğitim ara verilmeksizin sürecek.



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:01
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Anahtar Kelimeler:
10 KasımUzaktan Eğitim
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